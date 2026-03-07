なにわ男子の大西流星、ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝が７日、都内でダブル主演を務めるＷＯＷＯＷ連続ドラマ「横浜ネイバーズ Ｓｅａｓｏｎ２」（７日放送・配信スタート、土曜・後１０時）完成報告会に登場した。

作家・岩井圭也氏の人気小説「横浜ネイバーズ」シリーズが原作で、横浜を舞台に難解な事件に挑む人々の姿を描いた本格サスペンス。大西は頭は切れるのに怠け者のニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）、原は兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）を演じる。

シーズン１は１月から放送され、先月２８日に終了したばかり。大西は「先週、シーズン１が終わったばかりで、次の週からシーズン２が始まるっていうスピード感のある作品」と語り、今作の魅力については「スケールの大きさ、事件の重大さ、慌ただしいシーンが多いですし、何よりロン君が捕まってしまう。（シーズン１では）事件を解決して捕まえる立場から急展開だったので、複雑な気持ちですし、どうなていくのかと緊張しちゃいました」とはにかんだ。

今作の主題歌はｔｉｍｅｌｅｓｚの「Ｂｅｌｉｅｖｅｒｓ」。原はドラマ初主演作で主題歌を務めることになり「これはいい曲すぎる！いろんな人の葛藤とリンクする歌詞になっていてサスペンスが始まるビート感。僕が関わる作品で主題歌をさせていただけるのは光栄なことですし、長年の目標でもあったので、（主題歌と）聞いた時飛んで喜んだ」と声を弾ませた。

原は今作へにかけた思いについて「個人的には初主演ドラマで欽ちゃんと向き合いまくったし、魂を削って撮影に挑みました。共演者の皆さんと素晴らしい作品ができあがりましたので、本当にマジでだまされたと思って見てほしい」と猛アピールした。