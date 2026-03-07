「今日好き」表すみれ、ミニ丈キャミワンピから美脚際立つ「スタイル良すぎ」「おしゃれな色の組み合わせ」の声
【モデルプレス＝2026/03/07】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが3月5日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」参加美女「おしゃれな色の組み合わせ」美脚際立つミニ丈キャミワンピコーデ
表は「ZARAのS／Sが好みすぎて熱い」とつづり、複数の紙袋を持った姿を投稿。大阪の梅田スカイビルをバックに、イエローのトップスに黒のキャミソールワンピースを重ねた、季節感あふれるコーディネートを披露した。帽子を合わせ、赤い靴下と黒い靴でアクセントを加えたスタイルで、まっすぐに伸びた美しい脚が際立つショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎて目が離せない」「すみれちゃん可愛すぎる」「おしゃれな色の組み合わせ」「脚が綺麗」「買い物姿まで可愛いのずるい」「お買い物楽しそう」「紙袋いっぱい持ってる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
◆表すみれ、美脚際立つお買い物ショット披露
◆表すみれの投稿に反響
