美人インフルエンサー、雪中でのショーパンコーデに絶賛の声「脚まっすぐで綺麗」「北海道でもビジュ爆発」
【モデルプレス＝2026/03/07】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが3月5日、自身のInstagramを更新。ショートパンツコーディネートを披露した。
【写真】25歳美人インフルエンサー「脚まっすぐで綺麗」雪中でのショーパンコーデ
かっぱは「この冬最後の雪見れて、馬さんにも会って、北海道ご飯最高においしかった〜〜〜」とつづり、北海道を訪れた際の写真を複数枚投稿。白のダウンジャケットにショートパンツ、茶色のブーツを合わせた、雪景色に映える冬のコーディネートを披露した。歴史的な街並みをバックに、まっすぐに伸びた美しい脚が際立つ姿を見せている。また、動物とのふれあいを楽しむ様子も披露している。
この投稿にファンからは「この可愛さは反則」「脚まっすぐで綺麗」「寒さより可愛さが勝ってる」「北海道でもビジュ爆発してる」「猫ちゃんとの姿が可愛い」「冬の女神すぎる」といった声が寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
