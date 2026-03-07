秋野暢子、アンブレラカラーに大胆イメチェン「攻めてる」「おしゃれすぎる」と話題
【モデルプレス＝2026/03/07】女優の秋野暢子が3月5日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開した。
【写真】69歳朝ドラヒロイン「攻めてる」大胆イメチェン姿
秋野は「アンブレラカラーにしてみました。黒、金髪、黒」と報告し、これまでの金髪スタイルからイメージチェンジした姿の写真を投稿。黒髪の間からハイトーンカラーがのぞく、コントラストが美しい仕上がりとなっており、「いかがでしょうか？私は、気にいってます」とつづっている。
この投稿は「おしゃれすぎる」「とってもお似合いで素敵」「攻めてる」「印象変わった」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
