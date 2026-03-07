神野三鈴、ジャズピアニストの夫との夫婦2ショットを公開「めっちゃいい写真」 なれ初めも告白「電撃ビビビ婚だったんですね」
俳優の神野三鈴（60）が6日、自身のインスタグラムを更新。夫でジャズピアニストの小曽根真との夫婦2ショットを披露した。
【写真】「電撃ビビビ婚」神野三鈴と夫・小曽根真の2ショット
女性ファッション誌『大人のおしゃれ手帖』にエッセイを寄せている神野は、今月発売の最新号に掲載されたエッセイを投稿で紹介。「『ふれるゆれるひびきあう』 人生で初めてプロデュースした阪神大震災の被災者の方のためのチャリティコンサートでJAZZミュージシャンという生物と出会い、結婚 人生の相棒として波瀾万丈！大冒険の旅へ いつのまにか 音楽と共に暮らすようになりました」と、小曽との出会いを振り返り、ピアノの前に座る夫婦2ショットを公開した。
「演奏家でもない私と音楽との関係 そのひとつひとつをおしゃべりしています」と掲載エッセイを告知し、「お手に取って頂けたら幸せです」と呼びかけた。
このほほ笑ましい夫婦の姿に、「めっちゃいい写真」「憧れのご夫婦です」「笑顔が輝いて幸せな気持ちになれるお写真」「ほんわかした気持ちになりました」「電撃ビビビ婚だったんですね」などの声が寄せられている。
【写真】「電撃ビビビ婚」神野三鈴と夫・小曽根真の2ショット
女性ファッション誌『大人のおしゃれ手帖』にエッセイを寄せている神野は、今月発売の最新号に掲載されたエッセイを投稿で紹介。「『ふれるゆれるひびきあう』 人生で初めてプロデュースした阪神大震災の被災者の方のためのチャリティコンサートでJAZZミュージシャンという生物と出会い、結婚 人生の相棒として波瀾万丈！大冒険の旅へ いつのまにか 音楽と共に暮らすようになりました」と、小曽との出会いを振り返り、ピアノの前に座る夫婦2ショットを公開した。
「演奏家でもない私と音楽との関係 そのひとつひとつをおしゃべりしています」と掲載エッセイを告知し、「お手に取って頂けたら幸せです」と呼びかけた。
このほほ笑ましい夫婦の姿に、「めっちゃいい写真」「憧れのご夫婦です」「笑顔が輝いて幸せな気持ちになれるお写真」「ほんわかした気持ちになりました」「電撃ビビビ婚だったんですね」などの声が寄せられている。