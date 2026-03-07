なにわ男子の大西流星とｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝が７日、都内で行われたＷ主演を務めるドラマ「横浜ネイバーズ Ｓｅａｓｏｎ２」（東海テレビ・ＷＯＷＯＷの共同製作）の完成報告会に出席した。

原作は岩井圭也氏の同名小説シリーズで、トクリュウ、闇バイト、ＳＮＳの誹謗中傷、ＬＧＢＴＱなど、現代社会と真正面から向き合う若者たちを描いた。

Ｓｅａｓｏｎ２ついて、大西は「スケールがよりデカくなって、サスペンス感もあるし、ハラハラドキドキが満載」と魅力を伝え、原も「まじで、まっじで！１とは別作品かと思うくらい壮大で面白いストーリーになった。だまされたと思って、第１話をぜひ見てほしい」と仕上がりに自信を見せた。Ｓｅａｓｏｎ１と２が続けて撮影が行われる中、２では２年後を描くため出演陣は容姿をマイナーチェンジ。大西は「夏休み明けの変化を、お互い確認しあうみたいで楽しかった」と振り返った。

Ｓｅａｓｏｎ１では、なにわ男子の「ＨＡＲＤ ＷＯＲＫ」が主題歌だったが、Ｓｅａｓｏｎ２ではｔｉｍｅｌｅｓｚの新曲「Ｂｅｌｉｅｖｅｒｓ」が主題歌に決定。原は「話を聞いて、飛んで喜んだ。自分の関わる作品で主題歌を歌うのが長年の目標だったので、とても光栄」と興奮交じりに喜びを伝えていた。