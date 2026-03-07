ある日突然、自分の夫が痴漢で捕まったら……。今回は、夫が痴漢し義母に責められた女性のエピソードをご紹介します。

すべては妻のせい？

「ある日突然、警察から連絡がありました。私の夫が電車内で女子高生に痴漢をして捕まったと。あまりの衝撃で頭が真っ白になりました……。

夫は罪を認め、示談となりました。まだ10代の女の子に深い傷を負わせてしまい、同じ女性として夫のことが許せませんでした。自分の配偶者が痴漢だなんて……子どもへの影響も考え、離婚することに。

しかし、義母から呼び出され、夫が痴漢したのは私のせいだと責められたんです。『あなたが女として魅力的じゃないから痴漢なんてバカなことをして』『〇〇（夫）が可哀想よ』などと言われ……。

『一番可哀想なのは被害にあった女性でしょう』『あなたみたいな親に育てられたから、痴漢するような人間に育ったんでしょうね』と言い返しました。一刻も早く、こんな異常な義母と夫とは縁を切りたいです……」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ 痴漢をした息子をかばい、お嫁さんを責めるなんて。親子そろって異常です……。お子さんのためにも、早く縁を切れるといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。