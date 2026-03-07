大久保佳代子、53歳人気MCの“衰え”を指摘「年々力がなくなってる」

3月6日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、かりそめファミリーの“ロケ番長”ことU字工事、大久保佳代子、ずん・飯尾和樹の3組が、これまでのロケで出会った「忘れられないグルメ」を紹介するVTR企画が放送された。

【映像】大久保佳代子、53歳人気MCの“衰え”を暴露！「年々力がなくなってる」

日本全国を飛び回り、数々の絶品グルメを堪能してきた出演者へのアンケートをもとに、番組が誇るグルメリストを作成するという今回の企画。大久保が挙げたのは、東京都国立市にある和菓子店「一真庵」のわらび餅だ。

希少な本わらび粉100％で作られる漆黒のわらび餅を目にした大久保は、「私の寝てるときのおっぱいみたい」と、さっそく彼女らしい際どい例えで驚きを表現する。

職人が機械を使わず高速で練り上げる手技を間近で見学し、出来たてを口にすると「びっくり！ これ知らない！」「めっちゃおいしい！」と、その味わいを絶賛。「年取ってから『（食べ物が）引っかかるのが嫌だな』とかありますけど、これ意外とスルっと入っていく」と、極上の喉越しに目を見張った。

すると大久保は、「ご高齢の方とか（にもいい）。肺炎が一番怖いって言うし。マジでマツコさんおすすめかも」と、53歳のマツコ・デラックスこそ食べてほしいと言い出す。

「マツコさん、今ほぼ噛まないでしょ。年々噛む力がなくなってる。顎見ればわかる。あれはもうほぼ噛んでない。噛んでない人の顎してる」と、VTR越しに勝手な分析を炸裂。

これには、VTRを見ていたマツコも「ちょっと！ ひどいわこの女！」と笑いながらツッコミを入れた。

しかし大久保の妄想は止まらず、「（マツコが）ソファで寝てるって言ってたから、ソファで寝ながら夜デザート、最高です。これマジで口に放り込んであげたい。アシカみたいなイメージ」と、人気MCを動物に例えるコメントでスタジオを沸かせていた。