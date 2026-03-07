美容院脳卒中症候群になりやすい人の特徴とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「美容院脳卒中症候群」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

美容院脳卒中症候群（Beauty Parlor Stroke Syndrome, BPSS）は、その名の通り、美容院や理髪店でシャンプーを受ける際に、首を過度に後ろに反らした状態（頸部過伸展）がきっかけとなって発生する、非常にまれですが重い脳卒中です。

この特有の病気は、1990年代初頭にアメリカの医師によって初めて医学的に報告されて以来、「ある特定の姿勢」が脳卒中を引き起こす可能性があるとして注目を集めています。

一般的な脳卒中が、高血圧や糖尿病といった長年の生活習慣病の積み重ねで発生することが多いのに対し、BPSSは、シャンプー時の姿勢という「外部からの要因」が直接的な引き金となる点が決定的な特徴です。

脳は、前方の血液ルート（主に内頚動脈という血管）と、後方の血液ルート（主に椎骨脳底動脈という血管）の二つの主要な道で栄養されています。BPSSが関わるのは、首の骨（頸椎：けいつい）の中を通り、脳幹（呼吸や心拍など、命を維持するために必須の機能を持つ部位）や小脳（体のバランス感覚や運動機能をつかさどる部位）に血液を供給する椎骨動脈を含む、後方の循環ルートです。

この後方のルートの血流が障害されると、一般的な脳卒中（半身麻痺など）とは異なる、めまいやふらつき、視覚異常といった特有の症状が現れます。

シャンプー時に首を大きく後ろに反らすと、この椎骨動脈が、首の骨の構造物によって物理的に圧迫されたり、あるいは無理に引き伸ばされたりすることで、脳への血流が一時的に途絶えたり、血管の壁が傷ついて血栓（血の塊）ができたりします。これにより、血流が不足する椎骨脳底動脈不全の状態を経て、最終的に脳梗塞（脳の血管が詰まる病気）を引き起こしてしまうのです。

世界的に見ても報告されている症例数は多くはありませんが、その結果が命を脅かす重篤な脳卒中であることから、リスクを正しく理解し、適切な予防策をとることが大切です。

美容院脳卒中症候群になりやすい人の特徴

BPSSは誰にでも起こり得るものですが、特にリスクが高まる特定の身体的特徴や既存の生活習慣・疾患があります。これらのリスク因子を把握し、事前に予防策を講じることが賢明です。

年齢層と生活習慣病

症例報告では、BPSSを発症した患者の約80%が女性であったというデータがあります。これは、女性が美容院でシャンプー台を使用する頻度が高く、リスクにさらされる機会が多いためと考えられています。

年齢に関しては、血管の柔軟性が低下し、動脈硬化が進行している50歳以上の方が、特にリスクが高いとされています。

高血圧、糖尿病、高脂血症（脂質異常症）といった生活習慣病を持つ方は、全身の動脈硬化が進行しているため、血管が詰まりやすい状態にあります。動脈硬化した血管は弾力性を失っているため、首が圧迫された際に血流低下を引き起こしやすくなります。

頸部および解剖学的要因

過去に交通事故などで頸部に外傷（むち打ちなど）を受けたことがある方や、慢性的な頸椎症（首の骨の変形）がある方は、首の構造が変化しており、椎骨動脈が骨片や変形した組織によって圧迫されやすくなります。

喫煙は血管を収縮させ、血栓形成を促進するため、BPSSを含むあらゆる脳卒中リスクを著しく高めます。

血管の脆弱性

生まれつき椎骨動脈の一方が細い（低形成）など、血管に左右差がある方は、残る主要な一本が圧迫された際に脳虚血のリスクが格段に高まります。

シャンプー台の角度が固定されており、個人の体型や首の長さに合わせて調整できない状況、あるいは首を反らした状態で長時間（特に10分以上）マッサージなどが行われる場合は、血管への負担が蓄積し、発症リスクが高まります。

「美容院脳卒中症候群」についてよくある質問

ここまで美容院脳卒中症候群などを紹介しました。ここでは「美容院脳卒中症候群」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

シャンプー中にめまいがした場合、脳卒中を疑った方がいいのでしょうか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

シャンプー中にめまいを感じることは、必ずしも脳卒中を意味するわけではありません。内耳の異常による「良性発作性頭位めまい症」など、他の原因も考えられます。

しかし、美容院脳卒中症候群（BPSS）の初期症状として、めまいや吐き気は最も重要な警告サインです 。特に脳卒中を強く疑うべき「危険なめまい」には、以下の特徴が伴います。

・安静にしてもめまいが治まらない、または悪化する。

・強い吐き気や嘔吐を伴う。

・めまいに加えて、以下の症状のいずれかを伴う

・ろれつが回らない（構音障害）

・体が強くふらつき、立つことも歩くこともできない（運動失調）

・物が二重に見える（複視）

・顔や手足がしびれたり、力が入りにくい（麻痺）

・突然の激しい首や後頭部の痛み

これらの症状が一つでも現れた場合、それは椎骨脳底動脈不全が進行しているサインであり、一刻の猶予も許されません。めまい単独ではなく、これらが組み合わさって発症した場合、ためらわずに救急車を要請し、脳神経外科や神経内科の専門医による緊急診断を受けてください。「念のため」の受診が、命と将来の機能予後を左右します。

まとめ

美容院脳卒中症候群（BPSS）は、極めてまれな病気ではありますが、その結果として起こる脳卒中は、小脳や脳幹といった生命維持に重要な部分にダメージを与えるため、決して軽視できません。特に、動脈硬化や頸椎（首の骨）に持病がある方にとっては、シャンプー時の姿勢が致命的な引き金となり得ます。

私たちは、美容院でのシャンプーという日常的な行為を恐れるのではなく、この病気の仕組みと、誰にでもできる予防策を正しく理解し、実行することが最も重要だと考えます。

緊急時には「時間＝命」です。 もし脳卒中を疑う症状（特にふらつき、ろれつ、複視、片側の麻痺）が出た場合は、迷わず救急車を要請し、専門的な急性期治療（t-PA療法や血栓回収療法）が可能な施設へ搬送されるよう依頼してください。早期に専門的な治療を受けることが、重篤な後遺症を防ぐ唯一の方法です。

