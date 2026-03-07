開催：2026.3.7

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム

結果：[コロンビア] 0 - 5 [プエルトリコ]

WBCの試合が7日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでコロンビアとプエルトリコが対戦した。

コロンビアの先発投手はＪ・キンタナ、対するプエルトリコの先発投手はＳ・ルーゴで試合は開始した。

5回表、6番 Ｅｍ・リベラ 初球を打ってサードゴロ しかしサードが後逸でプエルトリコ得点 COL 0-1 PUR、7番 Ｅ・ロサリオ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでプエルトリコ得点 COL 0-2 PUR、9番 Ｍ・マルドナド 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでプエルトリコ得点 COL 0-3 PUR、1番 Ｗ・カストロ 3球目を打ってライト線へのタイムリーツーベースヒットでプエルトリコ得点 COL 0-4 PUR、2番 Ｈ・ラモス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでプエルトリコ得点 COL 0-5 PUR

試合は0対5でプエルトリコの勝利となった。

この試合の勝ち投手はプエルトリコのＳ・ルーゴで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はコロンビアのＡ・アルメイダで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-07 11:12:17 更新