櫻坂46 BACKS楽曲「ドライフルーツ」MV公開！閉鎖的で無機質なドライな世界観を表現
櫻坂46のBACKSメンバーによる楽曲「ドライフルーツ」のMVが公開、ストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートした。
■音源の先行配信もスタート
MVでは、新鮮な姿からドライになってしまった自分たちが、確かに凝縮された味や愛をかみしめながら、歩き、踊り続ける姿が描かれている。
また、テレビ、水槽、マネキンという3シーンのなかでそれぞれのメンバーが踊るシーンは、閉鎖的で無機質な、ドライな世界観を表現している。
監督を務めたのはISSEI TERADA。櫻坂46の作品を手掛けるのは初めてとなる。
「ドライフルーツ」が収録された14thシングル「The growing up train」は、3月11日リリース。また、櫻坂46は4月11・12日には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催する。
■リリース情報
2026.02.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「光源」
2024.03.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ドライフルーツ」
2026.03.11 ON SALE
SINGLE「The growing up train」
2026.04.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』
