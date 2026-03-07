来週の【重要イベント】米消費者物価、米個人所得、メジャーSQ (3月9日～15日)
――――――――――――――――――― 3月 9日 (月) ――
◆国内経済
・1月毎月勤労統計 (8:30)
・1月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
★1月景気動向指数 (14:00)
・2月景気ウォッチャー調査 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国2月消費者物価指数 (10:30)
★中国2月生産者物価指数 (10:30)
・ドイツ1月鉱工業生産 (16:00)
・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)
【海外決算】
[米]ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
――――――――――――――――――― 3月10日 (火) ――
◆国内経済
★1月全世帯家計調査 (8:30)
・10-12月期GDP[改定値] (8:50)
・2月マネーストックM2 (8:50)
・2月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ1月貿易収支 (16:00)
・米国2月中古住宅販売件数 (23:00)
★中国2月貿易収支
・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会
・米国3年国債入札
【海外決算】
[米]★オラクル /[独]フォルクスワーゲン
◆新規上場、市場変更 など
★グリーンライト・再エネインフラ投資法人 <509A> ：東証Ｉ上場
――――――――――――――――――― 3月11日 (水) ――
◆国内経済
・2月国内企業物価 (8:50)
・東日本大震災から15年
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ2月消費者物価指数[確報値] (16:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国2月消費者物価指数 (21:30)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・米国2月月次財政収支 (12日3:00)
・米国10年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
〇エレベーターコミュニケーションズ <353A> [札証Ａ]：福証上場 (重複上場)
〇エレベーターコミュニケーションズ <353A> ：札証Ａ→札証
――――――――――――――――――― 3月12日 (木) ――
◆国内経済
★1-3月期法人企業景気予測調査 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・2月都心オフィス空室率 (11:00)
・2月投信概況 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・インド2月消費者物価指数 (19:30)
★米国1月貿易収支 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
★米国1月住宅着工件数 (21:30)
・米国1月住宅建築許可件数 (21:30)
・トルコ中銀が政策金利を発表
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]アドビ 、ダラー・ジェネラル /[独]BMW
◆新規上場、市場変更 など
〇ＳＣＳＫ <9719> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 3月13日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
・日本アカデミー賞授賞式
・10年クライメート・トランジション利付国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・英国1月GDP (16:00)
・ユーロ圏1月鉱工業生産指数 (19:00)
・米国10-12月期GDP[改定値] (21:30)
★米国1月個人所得 (21:30)
★米国1月個人消費支出 (21:30)
・米国1月耐久財受注 (21:30)
・米国3月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
・米国1月JOLTS求人件数 (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇セントケア・ホールディング <2374> [東証Ｐ]：上場廃止
〇スター精密 <7718> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 3月14日 (土) ――
◆国内経済ｅｔｃ
・日韓財務対話 (都内)
・ＪＲ東日本 <9020> などが運賃改定を実施
――――――――――――――――――― 3月15日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・米アカデミー賞授賞式
・フランス地方選第1回投票
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース