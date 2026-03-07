

――――――――――――――――――― 3月 9日 (月) ――

◆国内経済

・1月毎月勤労統計 (8:30)

・1月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

★1月景気動向指数 (14:00)

・2月景気ウォッチャー調査 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国2月消費者物価指数 (10:30)

★中国2月生産者物価指数 (10:30)

・ドイツ1月鉱工業生産 (16:00)

・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)

【海外決算】

[米]ヒューレット・パッカード・エンタープライズ



――――――――――――――――――― 3月10日 (火) ――

◆国内経済

★1月全世帯家計調査 (8:30)

・10-12月期GDP[改定値] (8:50)

・2月マネーストックM2 (8:50)

・2月工作機械受注 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ1月貿易収支 (16:00)

・米国2月中古住宅販売件数 (23:00)

★中国2月貿易収支

・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会

・米国3年国債入札

【海外決算】

[米]★オラクル /[独]フォルクスワーゲン

◆新規上場、市場変更 など

★グリーンライト・再エネインフラ投資法人 <509A> ：東証Ｉ上場



――――――――――――――――――― 3月11日 (水) ――

◆国内経済

・2月国内企業物価 (8:50)

・東日本大震災から15年

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ2月消費者物価指数[確報値] (16:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国2月消費者物価指数 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国2月月次財政収支 (12日3:00)

・米国10年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇エレベーターコミュニケーションズ <353A> [札証Ａ]：福証上場 (重複上場)

〇エレベーターコミュニケーションズ <353A> ：札証Ａ→札証



――――――――――――――――――― 3月12日 (木) ――

◆国内経済

★1-3月期法人企業景気予測調査 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・2月都心オフィス空室率 (11:00)

・2月投信概況 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・インド2月消費者物価指数 (19:30)

★米国1月貿易収支 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

★米国1月住宅着工件数 (21:30)

・米国1月住宅建築許可件数 (21:30)

・トルコ中銀が政策金利を発表

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]アドビ 、ダラー・ジェネラル /[独]BMW

◆新規上場、市場変更 など

〇ＳＣＳＫ <9719> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月13日 (金) ――

◆国内経済

★メジャーSQ

・日本アカデミー賞授賞式

・10年クライメート・トランジション利付国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・英国1月GDP (16:00)

・ユーロ圏1月鉱工業生産指数 (19:00)

・米国10-12月期GDP[改定値] (21:30)

★米国1月個人所得 (21:30)

★米国1月個人消費支出 (21:30)

・米国1月耐久財受注 (21:30)

・米国3月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

・米国1月JOLTS求人件数 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇セントケア・ホールディング <2374> [東証Ｐ]：上場廃止

〇スター精密 <7718> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月14日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・日韓財務対話 (都内)

・ＪＲ東日本 <9020> などが運賃改定を実施



――――――――――――――――――― 3月15日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・米アカデミー賞授賞式

・フランス地方選第1回投票



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



