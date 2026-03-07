ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝、なにわ男子の大西流星が７日、都内でダブル主演を務めるＷＯＷＯＷ連続ドラマ「横浜ネイバーズ Ｓｅａｓｏｎ２」（７日放送・配信スタート、土曜・後１０時）完成報告会に共演した蓮佛美沙子らとともに登場した。

作家・岩井圭也氏の人気小説「横浜ネイバーズ」シリーズが原作で、横浜を舞台に難解な事件に挑む人々の姿を描いた本格サスペンス。シーズン１は１月から放送され、先日終了したばかり。４か月かけて撮影が行われた。

蓮佛は主演の原についての印象を聞かれると、「めちゃくちゃ面白くて勝手に“陽”な人なのかなと思ってたんですけど、めちゃくちゃ“陰”」と暴露し、会見で終始明るく振る舞う原に対して「今ちょっと頑張ってますよね？いつ現場で話しかけても返しが寝起きの人みたいで、原さんと絶妙に弾まない会話を楽しむみたいな」と明かした。

ともに主演を務めた大西も「クシャって笑ったりすると『笑ってる！』とか言って。赤ちゃんが初めて笑った時みたいな温かさが現場に流れる」とキャスト陣の癒やしになっている様子だった。