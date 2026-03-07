◆ブンデスリーガ ▽第２５節 バイエルン４―１ボルシアＭＧ（６日、アリアンツ・アレーナ）

ボルシアＭＧ所属の日本代表ＦＷ町野修斗は０―３とリードされた、後半１６分から途中出場。同２６分に右クロスからヘディングシュートを放つなど見せ場をつくるも、無得点に終わった。試合は１―４で敗れた。バイエルンＤＦ伊藤洋輝、ボルシアＭＧ・ＤＦ高井幸大はベンチ外となった。

試合は前半３３分に、バイエルンがＦＷディアスの右足ゴールで先制。同アディショナルタイム１分にはＭＦライマーが右足で追加点を奪った。後半１０分、ＦＷジャクソンがボルシアＭＧのＭＦライツにゴール前で後ろから倒され、これが一発レッド＆ＰＫに。このＰＫをＭＦムシアラが１２分に決めて、リードを広げた。バイエルンは同３４分にも右からの折り返しをジャクソンが合わせて、４点目。ボルシアＭＧは後半４４分、１７歳ＭＦモヒヤが１点を返すにとどまった。

ホームで快勝したバイエルンが勝ち点を６６に伸ばし、１試合少ない２位ドルトムントに勝ち点１４差をつけ、首位を独走。ボルシアＭＧは１２位となっている。