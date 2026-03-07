日本大学選抜が韓国選抜と対戦する

全日本大学サッカー連盟（JUFA）は3月6日、15日に愛知県で行われる「DENSO CUP SOCCER 第25回大学日韓（韓日）定期戦」に臨む全日本大学選抜メンバーを発表した。

精鋭20人に対し、SNSでは「アビスパから3人も！」「メンバーが熱すぎる」など期待の声が上がっている。

今回の大学日韓定期戦は、愛知県のウェーブスタジアム刈谷で行われる。日本大学の川津博一監督が指揮を執り、コーチには前田雅文（関西大学）、GKコーチには島崎恭平（桐蔭横浜大学）が就任する。

メンバーには、DF常藤奏（中央大学）、FW古谷柊介（東京国際大学）といったJ1柏レイソルへの加入が内定している2人も選出された。すでにJ1デビューを果たしているFW平尾勇人（日本大学→東京ヴェルディ）、MF前田快（神奈川大学→アビスパ福岡）の2人も名を連ねた。前田に加え、すでに福岡への加入が内定しているDF坂井悠飛（福岡大学）、FW北浜琉星（中央大学）も選ばれている。

SNSでは「アビスパから3人も！」「アビスパの未来は明るいね」「メンバーが熱すぎる」「東洋から最多3名選出」「今後、注目のメンバーたち」「順当な選出」などのコメントが寄せられ、精鋭20人の顔ぶれに大きな注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）