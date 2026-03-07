『M-1グランプリ』ラストイヤーにして、「敗者復活枠」で決勝に進出した、マセキ芸能社所属のカナメストーン。オリーブ色のセットアップに身を包み、エキセントリックなボケを繰り出す山口誠と、まぶしいオレンジ色のジャケットを羽織り、よく通る高音の声でツッコむ零士は、中学からの友人同士だ。

【画像多数】借金は2人合わせて750万…「仲良しすぎる」同級生コンビが16年間ケンカせず一緒に住んでいる一軒家の内部を見る

『M-1グランプリ 2025』の敗者復活戦を制し、決勝の舞台に進めることが決まった瞬間、2人はお互いを見つめ合って手を組み、ポーズを決めた。この瞬間を目撃した人たちはきっとこう思っただろう。この2人、仲が良すぎる。

16年間二人暮らしをしているという都内の一軒家にお邪魔して、彼らの仲の良さの源にもなっていそうな、共同生活について話を聞いた。（全4回の1回目／続きを読む）



カナメストーンの2人。上がボケの山口誠、下がツッコミの零士。YouTube動画でもお馴染みのジャージ姿で取材を受けてくれた ©細田忠／文藝春秋

◆◆◆

「寝るまでずっと一緒」の生活を16年間

――お2人は中学からの友人で、16年間この一軒家で共同生活をしています。1人の時間がほしいなと思ったりはしないですか？

零士 ないんですよね。「これ面白くない？」って聞いたら、相手が「マジ面白い」って言ってくれるのって、多分人間の本能として気持ちいいことじゃないですか。山口とは感覚が似てるから、そういう時間が一緒にいればいるほど増えるんですよ。1人のときは好き勝手できるけど、まあ2人でいても結構好き勝手やってるから。

山口 2人でいるの当たり前でしょぐらいの感じですね。

――1日どれぐらいの時間一緒にいるんですか？

零士 寝るまでずっと一緒です。

山口 離れるのは睡眠時間だけ。

零士 あとはこの部屋でYouTube見て、お酒飲んでとか。

――YouTubeも一緒に見るんですか？

山口 ﾓﾁﾛﾝ

零士 見ます見ます。今日もさっきまで、YouTubeでパチンコの動画を2人で見てました。休日は映画館にもめっちゃ一緒に行きますよ。でも多分普通はコンビでそういうことしないんでしょうね。

――このお家は零士さんが探したと聞きましたが、条件面や契約面で苦労しましたか？ 一軒家でルームシェアとなると、なかなか契約が通らなかったりするのかなと思ったんですが。

零士 いや、奇跡的に何も苦労してないんです。本当は山口と一緒に物件を見に行く予定だったんですよ。当時、山口は静岡の大学に通っていて、僕が住んでた東京の家に泊まりに来てたんですが、急に「この授業受けないと卒業できないぞ」っていう連絡が来て、静岡に帰らなきゃいけなくなって。

山口 やべぇ、ってなって。

零士 山口には「もう決めちゃっていいから」って言われたので、ふと入った不動産屋で、希望の地域と、一軒家で探してる、というのを伝えたら、該当する物件が1つだけ見つかったんですよ。それで見に行ったら、この家だったんです。

あまりにも理想的すぎたので、すぐに決めました。引っ越しも、バイト先で一緒だったやつに手伝ってもらったので、本当に何の苦労もなくて。みんなの引っ越しの話とかを聞くと、お金とか契約の話が色々と大変そうなので、もし引っ越さなきゃいけなくなったら面倒くさいなと思いますね。

山口 これから先な。

零士 誰か番組とかで家探し手伝ってくれないかな（笑）。

家事分担と同居のルール

――普段の家事の分担はどうされているんですか？

山口 飯は俺が作ってますけど、それぐらいです。

零士 家事に関しては、山口が本当にほとんどやってくれますね。僕が洗い物しても、食器にまだちょっと汚れがついてるみたいなのがあったりして、自分だと上手くできないなって諦めちゃったんです。でも山口は器用なので、お任せしようと。洗濯は好きなので、それだけは自分でやるんですけど。

山口 俺も別にそれで苦じゃないというか。食器も、零士が洗わないんだったら俺が洗っちゃおうかなぐらいの。

零士 すごい人ですよね。普通それでケンカになったりしますよね。

――全然なると思います。

山口 でも俺らはまったく。

零士 だからこそ、僕はそれを当たり前だと思わないようにしないといけないんですよね。

「マジありがとう」みたいに感謝を伝えたりとか、ほかのところでお返ししていこうと思ってます。

――この一軒家で暮らしていく中で、ルールみたいなものってありますか？ 例えば「ゴミはどっちが捨てるか」とか。

零士 本当にないっすね。多分ないのがいいんだと思います。

山口 気づいたほうがやってる。零士も気づいてやってくれてんのよ。

零士 あ、ほんと？

山口 「やべ、ゴミの日今日だ」っていうときもあるけど。

いいことも悪いことも全部思ったことは口に出す

――多くの人は、自分ばかり家事をやってるとかで揉めたりすると思うんです。そこがないのは、お2人がすごくうまくかみ合ってるんだなと。

零士 僕は、いいことも悪いことも全部思ったことは口に出すようにしているんですよ。それが、友達としてずっと一緒にいるのに大事なことなのかなと思っていて。

山口 たしかに、零士に飯作ったら「うまい」って言ってくれますね。

零士 うまいって感じたら、「うまい」は絶対言うべきじゃないですか。

山口 夫婦でも大事なことって言われるよね。

零士 そう思うよ。ずっとご飯を作ってくれるのが当たり前になっちゃわないようにしたいというか。「それはあなたの役割でしょ」ってなるのはちがう。

僕たちはあまり喧嘩とかしないんですけど、仮に喧嘩したとしても、「なんであんなことしたの？」って聞いちゃうんですよね。相手の意見を聞いたら、「なるほどね」ってなることのほうが多いと思うんですよ。1人であれこれ考える時間がめんどくさいので、だったら言ったり聞いたりしたほうが早いって思っちゃいますね。

あとは自分が悪いときにはちゃんと謝れたら、話が早いかもしれないですね。

――たしかにその方が、もやもやする時間が減りますよね。

零士 もやもやする時間がもったいないと思うんですよね。例えば会社とかでもそうで。上司に聞きにくいことがあったとして、「本当に分からないから聞きたいんです」っていう気持ちで聞いたら、嫌な気持ちになる人はいないんじゃないかなって僕は思っちゃいます。

山口 でも日本は、そこらへんの空気がね。

零士 難しいのかな……。空気を読むのも、優しいからするんですもんね。「あいつって本当に聞きたいから聞いてくるだけなんだよ」って分かってもらえるまでに時間がかかるのかもしれない。積み重ねて知ってもらう時間のほうがめんどくさいのかな。

でも、積み重ねた先に楽に動ける状況が待ってるはずなんですよね。そういう世の中になったっていいのになって思うんですよね。

「友達じゃなくなるぐらいだったら、お笑いはやらないほうがいい」

――それがあっての今のお2人ですもんね。

零士 そうですね、完全に積み重ねてきています。一緒に色々見てきてるし、色んな気持ちも知ってるし。

山口 友達なんだよね。相方より先にやっぱ友達、親友が来るんで。

零士 そのあと相方だね。

山口 だから友達じゃなくなっちゃうのは意味ないというか。

零士 そうだね。お笑いは続けたいし、ウケたいですけど、仲悪くなって、もう友達じゃないってなるぐらいだったら、お笑いはやらないほうがいい。

――お話を聞いていると、運命共同体みたいなものなのかなと思ってきました。

山口 確かにニコイチ感ありますね。 前世は2人とも臓器だった可能性が。

零士 最近、山口がこれよく言うんですよ。1人の人間の体の中の左右の肺だったとか、大腸と小腸だったとか、左右の腎臓だったとか。確かに1人のご主人様を一緒に支えましょうねってやってた臓器だとしたら、仲はいいかって。

家族からも周囲からも応援されていることを実感

――お2人は今年で40歳になりますが、こうやって共同生活されてることについて、ご両親から何か言われることはありますか？ ライフステージ的に「結婚は？」「子どもは？」と言われたりとか。

零士 何も口出しされたことないっすね。ないよな、マジで。

山口 ないね。

零士 そう考えたらすごいのかもしれない。これまで、親から何か口出しされてきたことが本当に1回もないんですよね。「この学校に行きたい」って言ったら、「わかった」って行かせてくれたし。夜中まで遊んでいても、「まあ、あんたなら大丈夫でしょ」みたいな感じだったんで。

山口 だから信頼してくれてるっていうのは、あるのかもしれない。

零士 地元の友達から何か言われたりもまったくないっすね。全員褒めてくることしかしない。いいやつしかいなくて。山口の姉ちゃんが警察なんですが、そのツテか何かで地元で一日警察署長をしたことがあって。

山口 零士の兄ちゃんも警察だよな。

零士 真逆です。

山口 え？

零士 元暴走族！ あなたのお姉ちゃんに逮捕される可能性がある。

一同 （笑）。

零士 それで、2年前ぐらいに一日警察署長をしたんですが、地元の友達には言ってなかったんです。そしたら「なんで言わねえんだよ、絶対見に行ったのに」って怒られて。そこで、地元の友達ってこんなに応援してくれてるんだって思いましたね。ラジオも毎週聞いてるって言ってくれたりもして。ずっと売れてないから、別に気にしなくたっていい存在のはずなのに、いいやつらだなってめっちゃ思いますね。

借金は2人合わせて750万円

――ところで気になっていることがあるんですが、YouTubeでもお話しされてましたが、お2人はお洋服が大好きで、それで借金もあるとか。

零士 借金ありますね。

山口 2人合わせて40万。

零士 750万！

山口 ﾅﾆｯ

零士 今は減ってるのかな。減ってるかも分からないまま返し続けてます。

――借金があっても、毎日を楽しくすごすのに支障はないんですか？

零士 借金なんか別にどうってことないです。なんとかなりますから。

山口 ﾓﾁﾛﾝ

零士 お金なんて一番なんとかなるでしょ。入ってきたらラッキーとかはありますけど、そこじゃねえんだよなっていう。

山口 でも1人だったら分かんないですね。2人で同じようにやってるから平気なのかも。

零士 それはほんとだな。こいつも借金してるしな、と思うと。仲間意識がまた生まれるというのもありますね。

クリスマスに、一緒に消費者金融の審査に行ったんですよ。それで別々の個室で審査を受けて、2人で同じタイミングで出てきて、2人とも落ちたんです。「クリスマスに借りにくるやつにぐらい、貸してくれよ」みたいなことを言い合って。

山口 「7万も貸してくれねぇのかよ」って。

零士 それで、仲間意識がまた強まりましたね。この家だってそうです。「M-1の決勝に行ったら、もう引っ越せるでしょ」ってみんなに言われるんです。冬は外より寒い、夏は外より暑い、外より虫が出るみたいな家ですけど。

山口 この家に来た人はみんな言うもんね。

零士 だけど、この家に住んで「ていうか寒くね」「寒い、やばい」みたいなことを言い合うことで、また仲間意識が生まれたりするんですよね。いいことも悪いことも全部一緒に経験してるんです。

――何かがあっても2人でいれば楽しいというのが、全ての原動力なんですかね？

零士 そうです。寒いとか、借金があるとか、ライブで超スベったとかも「楽しい」に含まれますからね。2人で「最悪だなー」って言ってる時間もいいというか。

山口 確かにそうだね。

零士 「くっそー」とか言いながら飲んでるお酒も意外とうまいみたいな。

〈《M-1で注目》16年間共同生活を続ける「仲良しすぎる」コンビ芸人が語る、学生時代の“運命の出会い”「『粉吹いてんのかよ！』ってツッコんできて…」〉へ続く

（ねむみ えり）