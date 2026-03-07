〈「借金は2人合わせて750万あるけど…」悲願のM-1決勝進出を果たした“仲良しすぎる”コンビが、16年間ケンカせずに同居できた“たった1つの秘訣”〉から続く

『M-1グランプリ』ラストイヤーにして、「敗者復活枠」で決勝に進出した、マセキ芸能社所属のカナメストーン。オリーブ色のセットアップに身を包み、エキセントリックなボケを繰り出す山口誠と、まぶしいオレンジ色のジャケットを羽織り、よく通る高音の声でツッコむ零士。

16年間共同生活を続ける2人にとって、互いは「相方よりも先に友達」だという。そんな彼らの出会いは中学校まで遡る。共にサッカー部に所属し、部活に励んでいた2人だが、始めから仲が良かったわけではなく、むしろ牽制し合う関係だったとか。

カナメストーンの2人。左からボケの山口誠、ツッコミの零士。YouTube動画でもお馴染みのジャージ姿で取材を受けてくれた ©細田忠／文藝春秋

ロン毛のゴールキーパーと坊主に前髪だけカーブのサッカー少年として出会う

――そもそも、お2人はどのように出会ったんですか？

零士 ちゃんと出会ったのは中学のときですね。

山口 零士とは別の小学校だったんですが、お互いサッカー少年団に入っていて、試合したりもしていたので、存在を知ってはいたんですよ。零士はロン毛のゴールキーパーでしたね。

零士 小学生でロン毛のゴールキーパーってなかなかいないよね。

山口 俺もロン毛だったんですけどね。

零士 違います！ 坊主に前髪だけカーブです。一番怖い髪型だった。やめて、髪型で相手に恐怖を与えて、心を惑わせて勝つ戦法。

山口 ｺﾞﾒﾝﾈ

零士 ごめんねじゃない。それで、中学2年の冬までは、お互いなんとなく牽制し合っていて喋ってなかったんですよ。ただ、何かのきっかけで喋り始めたら、「あれ、こいつ面白いな」と思うようになって、そこから卒業するまで毎日一緒にいましたね。

山口 俺が覚えてるのは、中2の冬に俺が洗顔しまくって顔がすごい乾燥していたタイミングで、みんなで遊ぶために集まったら、零士が「粉吹いてんのかよ！」ってツッコんできて。

零士 まだ仲良くないときだよね。

山口 その時にみんなが、「でぃえ――ー！！！ おもしれ――ー！！！」って。

零士 いや、そんなことで爆笑起きてるの、地元のみんながつまんないやつらと思われちゃうから（笑）。

僕以外の友達は、山口にそこまで言わなかったんですよ。でも僕は別に山口のことは怖くなかったし、「ふざけんなよ」とか言われても、「てめぇだろ？」って言い返せると思ってて。その時に、山口は忘れてるかもしれないけど、そうやってツッコんでくるやつのほうが好きなんだよね、みたいなことを言われたんですよ。僕はただ思ったことを言っただけなのに。

山口 それまでは、自分が何かやってたらみんなが笑ってくれる感じだったのに、零士が「粉吹いてんのかよ！」って言ったことでみんな笑ったから、「あれ？ なんだこれ？ なんか気持ちいい、ありがとう零士」と思って、一気に好きになって。そこから、給食のときに使う箸をあえて忘れて、零士に借りに行くみたいなことをしたりしてました。

零士 給食のために箸とスプーンとフォークのセットを持って行くみたいなのなかったですか？ 僕らはそうだったんですよ。

それを山口はわざと忘れて、隣のクラスから僕に借りに来るから、「お前また忘れたのかよ」って1つ貸してたんです。それで、山口が返しに来るときに、その日出た給食のおかずをスプーンの上に乗せてきて。「お礼いらねーよ、俺もさっき食ったんだから！」って。

山口 それで、みんなで「だはは！！」って。

零士 おい、レベル低いな、地元！ でもそういうのをずっとやってましたね。サッカー部で練習試合に行くときとかも、バスで近くに座って、最近聞いてる曲の話とかをしてましたね。

山口 もう1人仲がいいやつがいたので、3人で文化祭でショートコントをやったりもしてたんですよ。コントのブリッジにスラムダンクの『君が好きだと叫びたい』のワンフレーズを入れたりして。そのときも「どぅわ――ー！！ 」ってめっちゃウケて。

零士 その環境で育って、よく『M-1』のファイナルまで行けたな。頑張ったよ。

あとは、2人ともリップスライムが好きなんですよ。夜中にテレビでやってた『COUNT DOWN TV』で初めてリップスライムを見て、「何あのかっこいい人たち」と思って次の日に山口に教えたんです。それで毎日2人で、「この曲よかったよ」っていう話とか、2人でパート決めて覚えてこようぜ、みたいなこともやってましたね。

山口 零士はPESとILMARIね、みたいな。それで俺はSUとRYO-Zを担当して。

零士 休み時間に2人で歌詞カード見ないで歌ってみて、全然ダメだったりね。

――中学で同じクラスになったことはあったんですか？

零士 1回もないんですよ。ただ、技術とか家庭科の時間に合同で授業を受けたことはありますね。懐かしいな。教室が鮮明に思い浮かぶ。

山口 あったな、木の板を止める工具とか。

零士 オリジナルのキーホルダーを作ろうみたいな授業もあったな。僕がなんのキーホルダーにしようかなと思ってたら、山口に「零士は『れい』ってつくから幽霊のキーホルダー作ったらいいんじゃない？」って言われたから、幽霊のキーホルダー作ったもん。

山口 零士ってかわいいとこがあるんですよ。零士のことは全部褒めたほうがいい。

零士 褒められたら嬉しいし、どんどん成長していくからね。

高校は別だったからこそ、一緒にいたほうが楽しいということを確認できた

――高校は同じところに進学したんですか？

零士 別ですね。僕はボクシングをやりたくなったので、当時学生のアマチュアボクシングが強かった千葉の高校に寮生活をしながら通っていたんです。なので、山口と会うのは夏休みと正月ぐらいだったかな。山口は山口で、高校でもサッカーを続けて、全国目指していたんですよ。

山口 それで高校のときはお互い少し筋肉がつき始めてたので、夏祭りで零士とかほかの友達と一緒に集まって、腹筋を見せ合うとかやってましたね。

零士 「どう、お前？」みたいな。

山口 「めっちゃしぼれてるな、流石ボクサーだな、零士」とか言い合ったりして。

零士 いやいや、地元がダサい！ 祭りで腹筋見せ合うなよ。でもお互いスポーツ少年だったので、スポーツで教わったことはかなり身に染み込んでる感じがしますね。

山口 高校時代も零士は友達がいっぱいいて。

零士 1人もいねえんだよ！

山口 え？

零士 1人もいねーの。なので、僕は部活をやりに来たんだ、という気持ちだけで高校の3年間を過ごしてました。 ある意味、山口と一緒にいたほうが楽しいよな、ということを再確認できた時間でもあったというか。

仲が良いと言うより、一緒にいて嫌な気持ちにならない

山口 でも大学も別々だったんですよ。俺は静岡産業大学のスポーツ経営学科で、零士は拓殖大学で。それで、零士が2週間に1回ぐらいのペースで静岡に遊びに来てくれてたんです。

零士 大学生って時間がいっぱいあるから、バスで遊びに行ってましたね。今考えたら信じられない行動力なんだけど、2人の未来のために、こいつの気持ちを離さないでおく、みたいな時間になってたと思いますね。

――本当にずっと仲が良かったんですね。

零士 みなさんいらっしゃいません？ そういう友達。

――ここまで仲がいい友達はいないですね。

山口 ｳｿﾀﾞﾛ

零士 いないですよ、僕らは奇跡だから。いや、笑いになってない。ただの嫌味になってるだけ。

山口 みんな1人はいるはずだけどな。

零士 ちょっとやめて。何回も「奇跡」って言わせないで。違うんです、笑わせたかっただけで。

でもほんとに今、中学のときのあの楽しい時間を続けながら、少ないけどお金も稼げてるってすごい幸せなんですよ。山口はその幸せな気持ちを一緒に作ってくれる相手なので、一緒にいて嫌な気持ちにならないというのが強いかもしれないです。

