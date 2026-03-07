登録者数約50万人の人気YouTubeチャンネル「モハブログ」を運営するMOHAさん（27）。昨年、「スーダン移民の家庭で育った弟が東大に合格した」というXの投稿が話題になり、様々な反響を呼んだ。

5歳から日本で生活する中で、心無い言葉を言われた学生時代のエピソードや人気YouTuberの瀬戸弘司さんとコラボをした意外な理由などについて聞いた。（全4回の1回目／続きを読む）



MOHAさん 写真＝平松市聖／文藝春秋

ルーツはスーダン、生まれはマレーシア、5歳から日本に

――MOHAさんはアフリカのスーダンにルーツがあるそうですが、日本に来たきっかけは？

MOHAさん（以降、MOHA） 生まれはマレーシアで。両親が当時マレーシアで仕事をしていたのですが、日本で仕事が見つかったことをきっかけに、5歳のときに日本へ移り住むことになりました。

――小さい時からスーダンが拠点ではなかったんですね。

MOHA そうですね。ただ、マレーシアに住んでいた頃も、日本に移り住んでからも、スーダンには行ったり来たりしていたので、自分のルーツがそこにあるということは小さい頃から自然と理解していました。

――差し支えなければ、ご両親のお仕事をお聞きしていいですか。

MOHA 両親は二人ともアラビア語の教師です。日本でアラビア語を教える仕事を見つけ、それ以来ずっと日本で暮らしています。

――スーダンではマレーシアや日本といった海外で仕事をする方が多い？

MOHA スーダン人の中でも、そもそも国外に出られるという時点で珍しいです。平均月収も低いですし、経済的に恵まれた国とは言えないので、海外で働くというのは簡単なことではないです。

――MOHAさん一家はスーダンの中ではかなり裕福だった？

MOHA いえ、裕福ではありません。日本に来たからといって贅沢な生活ができるわけでもなくて。家族の中でスーダンを出たのは父だけなので、その分、故郷に仕送りをしていました。なので、僕たち自身も決して余裕がある生活ではなかったです。

旅行に行くこともありませんでしたし、車も20万円ほどのボロボロの中古車を、車検のタイミングごとに買い替えるような生活でした。

「日本ではありえない」スーダンの日常

――MOHAさんにとっての故郷というか、帰りたいなと思う場所はどこですか。

MOHA 日本だと思います。幼い時に日本に来た後も毎年夏休みにはスーダンに帰っていましたが、毎朝起きる度に、「あと何日で日本に帰れるんだろう」ってカウントダウンしていました。

スーダンも親戚がたくさんいて楽しいですけど、やっぱり国が本当に不安定なんで、日本ではありえないことが毎日起きる。それが、自分の中で日本がホームになった理由かもしれないです。

――スーダンで経験した「日本ではありえないこと」とは、たとえばどんなことですか。

MOHA 山ほどあるんですけど、例えば……どれから言おうかな。

小さい時、お父さんの実家でいとこたちと庭で遊んでいたら知らない人が押しかけてきて。「えっ、何？」と思ったらその後ろから警察が入ってきて。車上荒らしで逃走中の人だったらしく、目の前で確保されたり。

――衝撃的ですね。

MOHA あとは小学校低学年の時、遊園地でポップコーン屋さんに並んでいたら、7人ぐらいのギャング集団にカメラをすられたこともあります。

これはまだかわいい方のエピソードですけど、路上で人が倒れていることなんてしょっちゅうだったし、夏休みの間の1ヶ月しか帰ってなかったんですけど、帰る度に何かが起きるような国でした。

――スーダンの不安定さも、日本に移住した理由のひとつだった？

MOHA 不安定さというよりは、より良い暮らしを求めて、そしてスーダンにいる家族に仕送りをするためだったと思います。父は長男だったので、家族を支えなければいけないという責任感が強かったのかもしれません。

――もともと日本に知り合いはいたのでしょうか。

MOHA いえ、全くいませんでした。ただ、千葉県にスーダン人のコミュニティがあって、日本に来たばかりのスーダン人がそこで日本のルールを学んだり、異国での生活を支え合ったりする場がありました。

そこにいたのが、今YouTubeを一緒にやっているマゼンです。彼とは保育園の頃から同じ団地で育った幼なじみです。

「こいつはウンコを肌に塗ってる」と言われて…

――5歳の時、初めて日本に来た時のことは覚えていますか？

MOHA 保育園で面談した時、給食のスープを出してくれたんですけど、そこにコンニャクが入ってて、初めて見るコンニャクに驚いたのが印象に残ってます（笑）。

あと、最初は日本語が全くできなかったので、小学生くらいまでは先生と絵で話していたことも覚えてます。

――日本語もまだ十分ではない中で、見た目やカルチャーの違いで窮屈な思いをされたことも？

MOHA 小学生や中学生の頃はありましたね。ただ、1つ下の学年にマゼンがいて、1つ上には彼のお兄ちゃんもいたので、その存在は本当に心強かったです。

それでも、やっぱりいろいろ言われることはありました。例えば、肌の色が違うことについて。正直、かなりきついと感じることもありました。でも、それを先生や親に相談することはできなかったですね。

――差別発言を受けた？

MOHA ひとつ鮮明に覚えているのは、中2の頃、「こいつはウンコを肌に塗ってる」というジェスチャーをされたことです。同級生の男3人が、お尻に手を当てて肌に塗る動作をしているのが見えて。

――人種差別ですね。

MOHA 彼らは僕が分かっていないと思って笑っていたけど、僕には鮮明に見えていたし、何を指しているのかもはっきり分かっていて。

でも、「汚い肌の色」とか「ウンチみたいな色」って言われても、言い返せないんですよ。その肌の色を持つのは、そこでは自分だけだったし。だから聞こえないふりをして、自分の中で抱えていました。

――先生や周りの友だちから「やめろよ」みたいな声が上がったことは？

MOHA なかったですね。僕が声を上げていなかったこともあって、誰も気づかないというか、誰にも知られないまま乗り越えていったところだったので。

――今でも当時の同級生と交流はありますか。

MOHA 一切会ってないですね。

――そうなんですか。MOHAさんに一度も謝罪はなく？

MOHA ないですね。若かったし、しょうがないと思うこともあります。

差別とかいじめとかは、小中学生の時に乗り越えた一番大きい山だったので、またその場に戻りたくないし思い出したくもないから、同窓会にも行かないです。

差別発言をしたYouTuberとのコラボはなぜ？

――人気YouTuberの瀬戸弘司さんがゲーム実況中、キャラクターの肌の色を選ぶ際に黒い色を指して、「これは肌の色じゃないでしょ」と差別発言をしたことがSNSで問題になっていました。MOHAさんはそんな瀬戸さんを招いて対談をしていましたが、その意図は？

MOHA 瀬戸さんの動画を自分たちのYouTubeで取り上げてリアクションしたら、それがバズったんです。

でも、瀬戸さん側からのリアクションが全然なかったので、もしかして活動がやりにくくなっているんじゃないかなと思ったし、僕たちが笑いに昇華しないと瀬戸さんはコメントできないだろうと思って声をかけました。

というか、もともと瀬戸さんのYouTubeは大好きだったし、本当にただのいちファンでした。

――大好きなYouTuberが差別発言をしたことについては、率直にどんな風に思った？

MOHA 面白いとしか思わなかったですね。本人に悪意がないというのは初見から理解していたので。そもそも差別発言とは思わなかったです。

――MOHAさんたちを前にして、瀬戸さんはかなり言葉を選んでいるように見えました。

MOHA チェスみたいな動画になっていましたよね（笑）。たぶん、僕が瀬戸さんの立場でも混乱したと思うので、いかにして笑いに昇華するかにフォーカスしました。

瀬戸さんの発言で助け船を出せるのは自分たちしかいないだろうな、と。

――瀬戸さんとコラボした頃、MOHAさんの弟さんが東大に合格したことをXで投稿した際には、様々な声が飛び交ったそうですね。

MOHA ネットニュースになるとは思わなかったので驚きましたね。見知らぬスーダン移民の家庭なのに、「おめでとう」とか「すごい」とか、9割が称賛のコメントでした、ただ残りの1割が心無い言葉で（笑）。

――具体的にどんなものだったのでしょうか。

MOHA 「国へ帰れ」とか、弟が東大に合格できたのは「外国人特権だ」とか「留学生は受かりやすいだろう」とか。

〈弟の東大合格に「外国人特権だ」「スーダンへ帰れ」と…明治大学院卒のMOHA（27）が語る、移民家庭のスパルタ教育「父からベルトで叩かれて…」〉へ続く

（小泉 なつみ）