登録者数約50万人の人気YouTubeチャンネル「モハブログ」を運営するMOHAさん。昨年、「スーダン移民の家庭で育った弟が東大に合格した」というXの投稿が話題になり、様々な反響を呼んだ。

千葉で育ったMOHAさんと弟 （本人提供）

YouTubeチャンネルを始めたきっかけ

――YouTubeチャンネル「モハブログ」をはじめたきっかけは？

MOHAさん（以降、MOHA） 2020年のコロナ禍の頃に、両親の仕事がなくなってしまったんです。両親はアラビア語の先生で、日本語があまり話せなかったこともあり、再就職はかなり難しいだろうと思っていました。

それで、大学生だった当時、家族を支えるための一つの手段として始めたのがYouTubeです。YouTube以外にも、輸入販売などいろいろなことに挑戦していました。

――ちなみに何を販売してたんですか？

MOHA 「オールドスパイス」という制汗剤をアメリカから仕入れて、ネットで販売していました。ほかにもいくつかビジネスを試しましたが、家族を養えるほどの収入にはなかなか届かなくて。その後に本格的に取り組み始めたのがYouTubeでした。

――そのYouTubeが見事にヒットしたと。

MOHA そうですね。それでまずは自分の学費が払えるようになって、今は実家の生活費と弟と妹の学費を払えるようになりました。

弟の東大合格には「何の特権もありません」

――昨年、「スーダン移民の家庭で育った弟が東大に合格した」ということをXで投稿されていましたが、心無い声もあったそうで。

MOHA 「スーダンへ帰れ」とか、弟の合格は「外国人特権だ」とか、そういう声はありました。

弟は他の受験者とまったく同じ条件で受けて合格しています。だから、普通に難しい試験で、何の特権もありませんでした。

――偏見や差別に遭いやすい環境の中で、たとえば両親からも厳しい教育を受けてきたとか、そういうことはありますか。

MOHA それはありましたね。せっかくスーダンを抜け出して日本まできたのに、俺ら子供たちがルールを破ったり道を踏み外したりしたら元も子もないというか。そのため、両親はかなり勉強とルールに厳しかったです。

日本にいながら2国にいるような育ち方

――お家ではアラビア語と日本語どちらも使っていましたか？

MOHA 家の中はスーダン一色ですね。両親は僕たちがアラビア語を忘れないようにと、兄弟間でも日本語を話すことを許さなかったので、家ではアラビア語が徹底されていました。

なので、家に入るとスーダンで、ドアから一歩出ると日本みたいな、日本にいながら2国にいるような育ち方をしました。

――お家の中の“スーダン”、気になります。

MOHA まず玄関にスーダンのお香が置いてあるので、匂いからスーダン入りして（笑）。お母さんはいつもスーダンの料理を作ってくれるし、家で流れているテレビもチューナーみたいなのが取り付けてあって、お父さんがスーダンの番組を見ていました。

――学生時代は日本のカルチャーにあまり触れることはなく？

MOHA いえ、毎週日曜日は家族で『イッテQ！』を見ていました。お母さんはイモトさんが大好きで。

うちは両親が教師ということもあって、カルチャー面というより、勉強面でかなり力を注いでくれて。というか、めっちゃ厳しかったですね。

門限は17時、非行は許されなかった

――日本の学校での勉強を応援してくれていた？

MOHA かなりスパルタでしたね。泣きながら自由帳に同じ漢字を100回書いたりしていました。

――ご両親は、「学問は身を助ける」という思いがあったと。

MOHA ありましたね。道を外させたくないという思いもあったと思います。お父さんからはベルト、お母さんからはクシで叩かれて育ちました。

――思春期の頃は差別などもあったそうですが、それで非行に走るとかグレることも難しかった？

MOHA 非行とかは絶対に許されなかったですね。まず、夜中に外に出ることが許されなかったですから。

――門限ありですか。

MOHA 門限は17時でした。17時のチャイムが鳴った後に帰ったら、もれなくベルトしばきです。

一緒にYouTubeに出ているマゼンの家庭も同じで、中学生のころ、マゼンとうちでサッカーゲームをしていたことがあって、16時55分ぐらいに延長戦になって。それでも決まらなくてPK戦まで行って、結局17時10分ぐらいにマゼンが家に帰ったときは、盛大なビンタを受けたそうです。

僕やマゼンの家が特別というわけではなくて、スーダンはそういう厳しい家庭が多かったですね。

