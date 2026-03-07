弟の東大合格に「外国人特権だ」「スーダンへ帰れ」と…明治大学院卒のMOHA（27）が語る、移民家庭のスパルタ教育「父からベルトで叩かれて…」
登録者数約50万人の人気YouTubeチャンネル「モハブログ」を運営するMOHAさん。昨年、「スーダン移民の家庭で育った弟が東大に合格した」というXの投稿が話題になり、様々な反響を呼んだ。
YouTubeチャンネルを始めたきっかけ
――YouTubeチャンネル「モハブログ」をはじめたきっかけは？
MOHAさん（以降、MOHA） 2020年のコロナ禍の頃に、両親の仕事がなくなってしまったんです。両親はアラビア語の先生で、日本語があまり話せなかったこともあり、再就職はかなり難しいだろうと思っていました。
それで、大学生だった当時、家族を支えるための一つの手段として始めたのがYouTubeです。YouTube以外にも、輸入販売などいろいろなことに挑戦していました。
――ちなみに何を販売してたんですか？
MOHA 「オールドスパイス」という制汗剤をアメリカから仕入れて、ネットで販売していました。ほかにもいくつかビジネスを試しましたが、家族を養えるほどの収入にはなかなか届かなくて。その後に本格的に取り組み始めたのがYouTubeでした。
――そのYouTubeが見事にヒットしたと。
MOHA そうですね。それでまずは自分の学費が払えるようになって、今は実家の生活費と弟と妹の学費を払えるようになりました。
弟の東大合格には「何の特権もありません」
――昨年、「スーダン移民の家庭で育った弟が東大に合格した」ということをXで投稿されていましたが、心無い声もあったそうで。
MOHA 「スーダンへ帰れ」とか、弟の合格は「外国人特権だ」とか、そういう声はありました。
弟は他の受験者とまったく同じ条件で受けて合格しています。だから、普通に難しい試験で、何の特権もありませんでした。
――偏見や差別に遭いやすい環境の中で、たとえば両親からも厳しい教育を受けてきたとか、そういうことはありますか。
MOHA それはありましたね。せっかくスーダンを抜け出して日本まできたのに、俺ら子供たちがルールを破ったり道を踏み外したりしたら元も子もないというか。そのため、両親はかなり勉強とルールに厳しかったです。
日本にいながら2国にいるような育ち方
――お家ではアラビア語と日本語どちらも使っていましたか？
MOHA 家の中はスーダン一色ですね。両親は僕たちがアラビア語を忘れないようにと、兄弟間でも日本語を話すことを許さなかったので、家ではアラビア語が徹底されていました。
なので、家に入るとスーダンで、ドアから一歩出ると日本みたいな、日本にいながら2国にいるような育ち方をしました。
――お家の中の“スーダン”、気になります。
MOHA まず玄関にスーダンのお香が置いてあるので、匂いからスーダン入りして（笑）。お母さんはいつもスーダンの料理を作ってくれるし、家で流れているテレビもチューナーみたいなのが取り付けてあって、お父さんがスーダンの番組を見ていました。
――学生時代は日本のカルチャーにあまり触れることはなく？
MOHA いえ、毎週日曜日は家族で『イッテQ！』を見ていました。お母さんはイモトさんが大好きで。
うちは両親が教師ということもあって、カルチャー面というより、勉強面でかなり力を注いでくれて。というか、めっちゃ厳しかったですね。
門限は17時、非行は許されなかった
――日本の学校での勉強を応援してくれていた？
MOHA かなりスパルタでしたね。泣きながら自由帳に同じ漢字を100回書いたりしていました。
――ご両親は、「学問は身を助ける」という思いがあったと。
MOHA ありましたね。道を外させたくないという思いもあったと思います。お父さんからはベルト、お母さんからはクシで叩かれて育ちました。
――思春期の頃は差別などもあったそうですが、それで非行に走るとかグレることも難しかった？
MOHA 非行とかは絶対に許されなかったですね。まず、夜中に外に出ることが許されなかったですから。
――門限ありですか。
MOHA 門限は17時でした。17時のチャイムが鳴った後に帰ったら、もれなくベルトしばきです。
一緒にYouTubeに出ているマゼンの家庭も同じで、中学生のころ、マゼンとうちでサッカーゲームをしていたことがあって、16時55分ぐらいに延長戦になって。それでも決まらなくてPK戦まで行って、結局17時10分ぐらいにマゼンが家に帰ったときは、盛大なビンタを受けたそうです。
僕やマゼンの家が特別というわけではなくて、スーダンはそういう厳しい家庭が多かったですね。
