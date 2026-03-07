〈弟の東大合格に「外国人特権だ」「スーダンへ帰れ」と…明治大学院卒のMOHA（27）が語る、移民家庭のスパルタ教育「父からベルトで叩かれて…」〉から続く

登録者数約50万人の人気YouTubeチャンネル「モハブログ」を運営するMOHAさん。昨年、「スーダン移民の家庭で育った弟が東大に合格した」というXの投稿が話題になり、様々な反響を呼んだ。

MOHAさん 写真＝平松市聖／文藝春秋

両親の厳しいしつけの真意とは

――外国人に対して世間から厳しい目が注がれているということが、厳しい子育ての一因だったと思いますか。

MOHA 両親もスーダンを離れて日本に来ているので、その分、僕たちに日本の子どもたちと同じくらいの知識や力を身につけさせたい、チャンスを失わせたくないという思いがあったのかもしれません。

――17時に家に帰ってからは何をして過ごしていたんですか？

MOHA ヒマでしたよね。勉強くらいしかやることがないというか。

――英語は幼少期にアラビア語と同時に習得されていたんですか。

MOHA 英語は高校生ぐらいの時、ふと自分を客観視した時に、英語が話せなかったら恥ずかしいなと思って。

――そんな風に感じていたんですね。

MOHA この見た目で英語をしゃべれないのはダサいなと思って、必死に勉強しましたね。

――5歳からずっと日本で生活されてきているわけですが、見た目の違いから、「自分は何人なんだろう？」みたいな、アイデンティティの揺らぎがあった？

MOHA ありました。特に小中学生の時は、自分を日本人だと勘違いしていたかもしれないです。

高校に入ってやっと自分を客観視できるようになってから、いくら日本語が喋れようと、何年日本に住んでいようと、自分は絶対に日本人にはなれないとわかった感じですね。それはお母さんからもずっと言われてきたことでした。

黒人タレントは昔からどちらかというと“お笑い枠”

――「絶対に日本人にはなれない」と感じる瞬間って、どんな時ですか。

MOHA やっぱり見た目がこうなので、初対面の方とはほぼ英語から会話が始まりますし、レストランに行けば英語のメニューを渡されます。タクシーでもまずは英語で話しかけられて、こちらが流暢な日本語で行き先を伝えると、すごく喜ばれる。そこまでがワンセットですね。

僕が普通に日本語を話すと、「日本語がお上手ですね」と言われる。そういうやり取りは、もう7万回くらい経験してきました。だからこそ、そこは受け入れて暮らしていくしかないという感覚です。「ああ、これがお母さんが言っていたことか」と、だんだん理解していった感じですね。

ただ、もし自分が日本人の立場でも、同じように接してしまうかもしれないとも思います。なので、特別に嫌な気持ちになるわけではありません。これがある種の“ベーシック”で、これからもそうやって生きていくものだと理解しています。

――そういう「日本人として見られない」経験を重ねるなかで、見た目の違いによって感じる“扱われ方の差”みたいなものはありますか。

MOHA 差別とは少し違うかもしれませんが、やはり白人はどこかキラキラして見られている部分があると思います。例えば、テレビに出てくるハーフタレントで「美人」「かっこいい」と評価されるのは、白人とのハーフのイメージが強いですよね。

一方で、黒人タレントは昔からどちらかというと“お笑い枠”として扱われることが多くて、「美」の対象として見られる機会は少なかったように感じます。最近はかなり変わってきたと思いますが、長年の刷り込みもあって、そうしたイメージを無意識に持ってしまっている人は多いのではないかと思います。

――日本では白人の方が差別を受けづらい？

MOHA 僕は白人ではないのでわからないですが、黒人と比べて白人のほうが日本人に近いというか、再現性が高いというか。美白とか、そういう方向で黒人よりは親和性が高いのかなって思いますね。

対して黒人はまったく違うベクトルというか。日焼けして黒ギャルにはなれたとしても、なりきれないというか。

アフリカ系ヘアスタイルで悪いことはしないで

――それこそ、ガングロギャルが流行った時代もありましたけど、どう見ていましたか。

MOHA めっちゃ人生楽しんでるなって。最高だと思います。マゼンは小学生の時にガングロギャルを見て、「僕の仲間」って思ったらしいです。

――コーンロウやブレイズ（アフリカ系の人のヘアスタイル）をしている日本人が定期的に話題になることもあります。

MOHA 僕の場合、コーンロウをほどくとアフロになって頭が大きく見えちゃうので、完全に合理性という意味でやっています。でも、誰がやっていてもかわいいと思うし、嬉しいです。

ただ、コーンロウとかブレイズ、ドレッドをして悪いことをするのはやめてほしいと思いますね。こちらは生活のためにやらざるを得ない髪型なので、それが“悪い人の髪型”になると困ることが多いです。

（小泉 なつみ）