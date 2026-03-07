◇第6回WBC1次ラウンドD組 ドミニカ共和国─ニカラグア（2026年3月6日 フロリダ州マイアミ）

ドミニカ共和国のフニオール・カミネロ内野手（22）が6日（日本時間7日）、ニカラグア戦に「6番・DH」で先発出場。同点で迎えた6回に勝ち越し2ランを放った。

3─3の6回、先頭・マチャドが左翼線二塁打で出塁すると、カミネロは相手3番手右腕・クルーズの高めに来たカットボールを捉え、中堅右に勝ち越し2ランを突き刺した。

打球が本塁打になったのを確認すると、ダイヤモンドを一周しながら絶叫。ドミニカ共和国のベンチもお祭り騒ぎで喜んだ。

ベンチに戻ると、国旗をモチーフにした赤、白、青が基調のド派手なジャケット、ネックレスを着用して本塁打セレブレーションを繰り広げた。Netflixで解説を務めた元中日監督の森繁和氏も「このために作ったんですかね」とド派手なジャケットに驚いていた。

カミネロはメジャー3年目の昨季、レイズで45発をマーク。自身初の球宴にも選出され、本塁打競争にも出場。ローリーに惜しくも敗れたが準優勝で打力を見せつけた。

ドミニカ共和国はソトやタティス、ゲレロら“超重量最強打線”で3大会ぶりの世界一を狙っている。