登録者数約50万人の人気YouTubeチャンネル「モハブログ」を運営するMOHAさん。昨年、「スーダン移民の家庭で育った弟が東大に合格した」というXの投稿が話題になり、様々な反響を呼んだ。

そんなMOHAさんのルーツであるスーダンでは、国軍と準軍事組織RSFによる戦闘が3年近く続き、集団虐殺も起きている。MOHAさんの祖母と叔父も、戦闘の二次被害で命を落としたという。スーダンの政治について、話を聞いた。（全4回の4回目／最初から読む）



モハブログのMOHAさん（右）とマゼンさん（左）

◆◆◆

今スーダンで起きている戦争の話

――MOHAさんはご自身のYouTubeチャンネルで日本のヒップホップを取り上げていますが、ここ最近で一番の収穫は？

MOHAさん（以降、MOHA） 「SOUL'd OUT」は一番大きい発見かもしれないです。

――アガりますよね。

MOHA ヤバいですよね、『TOKYO通信』とか。

――動画のタイトルにいつも【海外の反応】とつけているのは？

MOHA 5歳からずっと千葉県に住んでいるので、「千葉県民の反応だろ」ってよく言われますが（笑）。最初に【海外の反応】とつけたのは、単純に検索に引っ掛かりたいというハスラー精神ですね。

ただ、そうは言っても僕もマゼンもまだ日本国籍は持ってない外国人なので、当分は【海外の反応】を続けていこうかなと思っています。

――ヒップホップだけでなく、政治や海外の情勢など社会的な問題も発信されていますよね。

MOHA そうですね。ただ、今スーダンで起きている戦争の話は、いまだにどう発信すればいいのか悩んでいますね。

――スーダンでは23年4月から国軍と準軍事組織「RSF」が対立し、ジェノサイドまで起きています。

MOHA 2023年に戦闘が始まった際、まず首都の空港が爆破されました。日本でいうと成田や羽田が爆破されたような状況です。そのとき、母がちょうど叔父の結婚式のためにスーダンへ帰国していたんです。

――ふだんは日本で暮らしているお母さまがその時たまたま帰省されていたと。

MOHA そうなんです。だから家族が戦争に巻き込まれることになりました。

最終的に母は、2週間かけて港町まで移動し、船でサウジアラビアへ渡り、そこから飛行機で日本に戻ることができました。ただ、スーダンに残っている父方の親族は海外に拠点がなくて。

そのため、親族は皆、首都ハルツームから車で4時間ほど離れた場所へ避難し、現在もそこで暮らさざるを得ない状況です。

戦争の二次被害で失われていく命

――スーダンの首都ハルツームにあるお父さまの実家にはずっと帰れない状況なんですね。

MOHA というかうちの親族だけでなく、首都全体が今本当に空っぽというか、戦場ですよね。日本でいう東京に誰もいなくなった状態になっています。

国軍にいる友だちが実家を見に行ってくれたんですけど、RSFによって荒らされまくっていて。家具やエアコンは盗まれ、車は燃やされていました。荒らした後は、壁を銃で撃つんですよね。

――それは何かのメッセージ？

MOHA 「この家は襲撃済み」という意味ですね。庭には不発弾が落ちていますし、帰れるような状況ではないです。

僕のお婆ちゃんと叔父は2024年にどちらも亡くなってしまいましたが、その原因は、適切な医療が受けられなかった影響です。

――戦闘による二次被害で？

MOHA そうです。叔父は急に重い病気になって何日間も苦しみましたが、適切な医療が受けられないまま亡くなってしまって。お婆ちゃんも病気になったけど病院までたどり着けず、亡くなりました。

もちろん銃撃とか爆弾で亡くなる人もたくさんいますが、医療難民とか飢餓とか、戦争による二次被害で命を落とす人も大勢いて。

戦争でスーダンに帰国できないので、僕のお父さんは自分のお母さんと自分の弟の葬式にも出られなかったし、お墓参りもできない。何もできることがない状況に置かれて、怒りとか悲しみを超えた感情というか……ここ数年は本当に虚無感を感じています。

富が集中してきたのは全部、政治のせい

――あまり日本では報道されない中、MOHAさんの発信でスーダンの現状を知った人も多いのでは。

MOHA Xではストレートに書きますけど、YouTubeで取り上げるには葛藤があって。ふだんは楽しくワイワイやっているチャンネルなので、シリアスなトーンで話した時に視聴者がちゃんと見てくれるのかとか、皆が求める僕たちじゃないんじゃないかという思いがあり。

でも、スーダンで起きている本当のことは伝えたいし、難しいです。

――スーダンは、ナイル川の肥沃な土壌を活用した農産物の他、金や石油もとれるということで、非常に資源豊かな国だそうですね。

MOHA かなり資源豊かな国ですが、その豊かさを誰も感じられずにきたのが現実です。

ごく限られた人たちにだけ富が集中してきた。全部、政治のせいですね。

――5歳の時から日本で暮らしているMOHAさんも、スーダンの悪政を感じることが多かった？

MOHA 毎年夏休みの1ヶ月しかスーダンには帰らないのに、毎回のように危険な事件に遭遇していました。道路に全裸の遺体が捨てられていて、車の中で母に目を隠されたこともあります。家にはショットガンやライフルが常備されていました。そうした状況を目の当たりにしてきたので、スーダンが危険な国だという感覚は幼少期からずっとありました。

スーダンにいる10代のいとこは、AK-47（自動小銃）を持ち歩き、いつでも戦えるようにしています。

僕自身はほとんど日本で暮らしてきたので、スーダンの政治状況について詳しかったわけではありません。ただ、戦争が始まったことで、それまで見えていなかった問題が明るみに出た部分は多いと思います。

搾取される側にあり続けてきたスーダンの現実

――これまで報じられてこなかった部分がたくさんあった？

MOHA ありました。想像していた以上に、光が当たってこなかった事実が多かったです。特に、スーダンで採れる金が周辺国へと密輸されているという報道が出たことは、とても大きな出来事だったと思います。

本来であれば、その国の人々の未来や生活を豊かにするはずの資源が、気づかないところで外へ流れ、別の誰かの利益になっている。その現実を知ったとき、胸が締めつけられるような感覚がありました。

スーダンは決して何も持っていない国ではない。豊かな資源も、強い文化も、誇りもある。それでも、地理的な立場や国際関係の力学に翻弄され、周辺国や大国の思惑に左右され続けてきた歴史がある。搾取される側に置かれ続けてきた構造が、今もなお残っていると感じています。

だからこそ、この現実を知ること、そして伝えることに意味があると思っています。見えなかったものを見えるようにすることが、少しでも未来を変える一歩になると信じています。

（小泉 なつみ）