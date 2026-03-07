【ワシントン＝坂本幸信】米国際開発金融公社（ＤＦＣ）は６日、封鎖状態に陥ったホルムズ海峡での船舶航行の再開に向けて、最大２００億ドル（約３兆円）の保険を提供すると発表した。

米政府との合意に基づく措置で、米国とイスラエルのイラン攻撃で混乱する原油輸送の安定化を図る。

米国に加え、同盟国の企業も対象としており、日本も含まれるとみられる。トランプ米大統領は３日、ペルシャ湾を航行する船会社や船舶を対象に、適正な価格での保険の提供や米海軍が護衛する方針を表明していた。実務を担う米保険会社を選定済みで、一定の基準を満たす船体や機械設備、貨物の損失を補填（ほてん）する。

ＤＦＣは６日の声明で、「米中央軍との連携で海上貿易の信頼を回復し、国際市場を安定化させる。今回の計画で、石油や液化天然ガス（ＬＮＧ）は再び世界に流通する」としている。

世界の原油輸送の要衝となるホルムズ海峡は、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」が封鎖を宣言した。海外メディアによると、船舶の保険契約の打ち切りや保険料が最大５０％高騰する懸念が出ており、タンカーを含む貨物船は航行が極めて難しい状況に陥っていた。