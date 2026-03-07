アーティストグループ『Number_i』がグループの公式インスタグラムを更新。新曲『3XL』ミュージックビデオのオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】 『3XL』ミュージックビデオのオフショット 「 #Kc ver.」公開 「岸くん、バージョンきたー！」ファン反響



投稿では、「“3XL” Official Music Video - Behind the scenes #Kc ver.」と綴り、メンバーの岸優太さんのオフショット画像4枚が添えられています。





公開された画像では、岸さんの豊かな表情を捉えた貴重なカットを見ることができます。





今作で岸さんが披露しているのは、鮮やかなイエローヘア。

先日放送されたTBSのインタビューで、岸さんは髪色について「本当に緊張するんですよ。紫耀が『髪色何にしよう？』って言う時。『マジな話なんだけどさ』って」とコメント。メンバー間で全体のバランスを考え、綿密に打ち合わせを重ねている舞台裏を明かしていました。





この投稿にファンからは「岸くん、バージョンきたー！」「岸くんにドキドキ」「笑顔も真剣な表情もどれもステキ」「カッコ良いと可愛いがいっぱい」といった声が寄せられています。



