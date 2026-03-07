シンガー・ソングライターmiwa（35）が7日、インスタグラムを更新し、16年所属したトライストーン・エンタテイメントからの独立を発表した。

「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました」と報告。「今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります」と、同社と業務提携は継続するとした。

miwaは「昨年デビュー15周年を迎え、もう一度原点の気持ちを思い出し、自分自身で活動の方向を見つめながら、“miwa物語第二章”を始めるつもりでがんばりたいと思いました。これからの物語も、初心を大切にしながら、応援してくださるファンの皆さんと一緒に紡いでいきたいと思います」と独立を決断した経緯を説明。

「15歳で出会い、19歳でデビューしてから16年間支えてくれ、育ててくれ、この旅立ちの背中を押してくれた山本又一朗会長をはじめとするトライストーン・エンタテイメントの皆様に心より深く感謝しています」と、トライストーン・エンタテイメントに感謝した。

その上で「私の歌や音楽を愛してくれて、応援してくださるすべての皆さんに絶えず感謝しながら、精進してがんばっていきます。これからも音楽を通して、皆さんの心に寄り添える作品を届けていけるよう努力してまいりますので、引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです。これからも、どうぞ、よろしくお願いします」と今後への抱負をつづった。