犬に強要してはいけない飼い主の理想4つ

1.しつけを完璧に覚えて失敗しないこと

犬を飼い始めると、多くの人はしつけをしたり家でのルールを教えたりすると思います。

特に、トイレや留守番など生活に直結することや吠え・噛みつきなどのトレーニングは、すぐに取り組むのではないでしょうか。

しかし、しつけをすぐに覚えてくれなかったり一度覚えたはずのことを失敗したりすることは、非常によくあることです。

しつけを完璧に覚えることを求めすぎると、うまくいかないときにストレスやフラストレーションを感じてしまうことがあります。

その結果、犬に対して必要以上に厳しくなったりイライラをぶつけてしまったりして、愛犬との関係性を悪くしてしまうことがめずらしくありません。

2.他の犬と仲良く遊ぶこと

犬同士が楽しそうに遊んでいる様子は、とても微笑ましく見ていて飽きないものですよね。

愛犬にも犬同士の遊びを楽しませてあげたいと、公園やドッグランに連れて行くこともあると思いますが、なかには他の犬と遊びたがらない犬もいることを覚えておいてください。

犬にはそれぞれ個性や好みがあり、犬との遊びが好きな犬がいれば、人との遊びやひとり遊びが好きな犬もいます。おもちゃに興味を持たず、ただ走ることを好む犬もいるでしょう。

そのため、愛犬が他の犬と遊ばなくても、無理やり近づけるなど強要することはしないでください。

愛犬が好きなことは何かをしっかりと理解して、本当に喜ぶ遊びやコミュニケーションをするようにしましょう。

3.飼い主の好み通りの生活をすること

犬を飼う前に具体的な理想を持っていたとしても、犬の性格に合っていないと感じた場合は諦めることも必要です。

例えば、「テレビで見たドッグスポーツに取り組みたい」や「ドッグカフェで優雅に過ごしたい」「一緒に色々な場所へのお出かけを楽しみたい」と思っていても、犬によっては負担やストレスを感じることがあります。

犬が嫌がっている様子が見られたら、少しずつ慣らしていくようにしたり他の楽しみを探したりして、強要しすぎないようにしましょう。

4.人間と同じように清潔でいること

最近は、犬を室内で飼っている家庭が多く、ソファやベッドで一緒に過ごす時間もあると思います。

そのため、きれい好きな飼い主さんの中には、犬の汚れが気になってこまめにお手入れをしている人もいるでしょう。

しかし、犬も人間と同じように、頻繁にお風呂に入れて清潔を保とうとするのはNGです。

犬の皮膚は人間の1/3～1/4程度の薄さでデリケートなため、過度に洗いすぎると炎症を起こしたりバリア機能が低下してしまったりします。

そのため、全身のシャンプーは1か月に1回程度にして、足や口まわりなど気になる部分だけを濡れタオルで拭いてお手入れをするようにしましょう。

犬に完璧を求めすぎることで起きるトラブル

愛犬と一緒に色々なことをして楽しみたいという気持ちは、決して悪いものではなく、むしろ大切な思いです。

しかし、犬に理想を押し付けたり完璧であることを求めすぎたりすると、様々な形でトラブルが起こる可能性があるので注意しましょう。

完璧なしつけや苦手なものの強要をすると、犬はストレスを感じてしまいます。

それによりいたずらなどの問題行動が増えたり、飼い主さんに不信感を持ってしまったりすることがあります。

また、しつけやコミュニケーションがうまくいかなくなると、飼い主さんも疲れやストレスを感じてノイローゼになってしまうことも考えられます。

その結果、愛犬を可愛いと思えなくなってしまったり、飼育放棄という最悪の結果を招いたりすることもあるのです。

まとめ

愛犬に一生懸命何かを教えたり楽しみを与えたりすることは、飼い主さんとして素晴らしいことだと思います。

しかし、自分が思い描くような犬に育てようとしたり、理想の生活を強要しすぎたりすると、愛犬との関係性が悪くなってしまうことがあるので注意が必要です。

愛犬の性格をしっかりと見極めて、お互いがストレスなく楽しい生活を送っていけるようにしましょう。