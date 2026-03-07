ダルビッシュ有「感動しました」　侍ベンチに自身のユニホームを飾られ…「マイアミで返してねって渡したらこんな事してくれて」【WBC】

侍ジャパンのベンチ内に掲げられたダルビッシュ有のユニホーム(C)Getty Images

侍ジャパンの宮崎強化合宿でアドバイザーを務めたダルビッシュ有（パドレス）が、3月6日に行われたWBC1次ラウンドの台湾戦後に自身のインスタグラムでストーリーズを更新。日本のベンチに掲げられた背番号11のユニホームを触る高橋宏斗の写真に、涙を流す絵文字を添えて「ありがとうございます」と感謝を示した。

この日の試合前には、ダルビッシュが宮崎で熱血指導した高橋宏や、北山亘基、曽谷龍平らが侍ジャパンの背番号11、ダルビッシュのユニホームを持ち込んでベンチ内に飾った。そんな後輩たちの心遣いが、嬉しかったに違いない。

さらに、ダルビッシュは自身のXでも「宮崎合宿最終日にマイアミで返してねってユニフォーム渡したらこんな事してくれて感動しました」と熱くなった胸の内を記した。「明日もアメリカから応援しています」と3月7日の韓国戦も声援を送るつもりだ。

感激しているのはファンも同じだ。コメント欄には「3年前の（鈴木）誠也を彷彿とさせました」「出場選手は心強いだろうな！！」「ダルさんからメッセージいただけて侍の皆さんも嬉しくて心強いと思います」「泣けてきちゃいました」「これこそが有さんの人徳！」といった反応が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]