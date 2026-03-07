好き＆行ってみたい「埼玉県のいちご狩りスポット」ランキング！ 2位「上里いちご＆トマト園」を抑えた1位は？
寒さが和らぎ日差しに春を感じるこの時期,甘い香りに誘われていちご狩りへ出かけたくなりますね。数ある農園の中でも、特に注目を集めている人気のスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、埼玉県のいちご狩りに関するアンケートを実施しました。その中から、「埼玉県のいちご狩りスポット」ランキングの結果をご紹介します。
※トマトは休耕中です
回答者からは「品種が多くて行ってみたいです！」（20代女性／東京都）、「美味しい苺が食べられるから」（50代女性／兵庫県）、「いちごとトマトどちらも好きだから」（30代女性／沖縄県）などのコメントがありました。
回答者からは「清潔感のあるハウスで、多彩な品種のいちごを食べ比べできる。高設栽培により立ったまま摘み取れるため、快適に体験可能。都心からも訪れやすく、週末のお出かけ先として人気を集めている」（60代男性／大阪府）、「可愛い雰囲気がする」（30代女性／北海道）、「いちごの品種が豊富にあり、評価も高い農園なので一度行ってみたいです」（50代男性／埼玉県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください(文:坂上 恵)
2位：上里いちご＆トマト園／39票2位は、児玉郡上里町にある「上里いちご＆トマト園」です。関越自動車道の上里サービスエリア（スマートIC）からすぐという抜群のアクセスを誇ります。広々としたハウス内では「やよいひめ」や「紅ほっぺ」など、甘く実った旬のいちごをたっぷり堪能できます。都心からのドライブがてら気軽に立ち寄れる、埼玉北部の人気レジャースポットです。
1位：Sugar Berry 杉戸いちご農園／69票1位は、北葛飾郡杉戸町にある「Sugar Berry 杉戸いちご農園」です。高設栽培により清潔で摘み取りやすいいちごが提供されており、特にその甘さが評判。スタッフの親切な対応や、ファミリーでも安心して楽しめるアットホームな雰囲気が高く評価されました。
