「パパなのね、、」第1子誕生の岡田将生、パリ満喫するオフショットに反響！ 「パリも霞むほど美しい」
俳優の岡田将生さんは3月6日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでのオフショットを公開しました。
【写真】岡田将生の美しいオフショット
コメントでは「エッフェル塔ポーズしてるのかわいすぎる！」「自撮りのアングルが上手じゃなくてかわいい」「私は、岡田家が大好きだ」「パリも霞むほど美しい」「カッコいいよパパなのね、、」などの声が寄せられました。
(文:宍戸 奏太)
「自撮りのアングルが上手じゃなくてかわいい」岡田さんは「わたくしはパリが好きだ」とつづり、8枚の写真を投稿。パリの街並みを満喫するオフショットを公開しました。パリのシンボルであるエッフェル塔を背に笑顔見せる姿や、ルーブル美術館を訪れる様子など、岡田さんの爽やかな魅力とパリの美しさが際立つ投稿です。
1月に第1子が誕生岡田さんは2024年11月19日の投稿で、俳優の高畑充希さんとの結婚を発表。2026年1月28日には高畑さんが第1子を出産したことを発表していました。今回の投稿が第1子誕生後、Instagramの更新としては初。今後の投稿で家族の幸せな様子を見ることができるのか、楽しみですね。
