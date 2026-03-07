2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）のマネジャーが運営するインスタグラムが6日に更新。オランダでのリラックスした様子を公開した。

妹で日本女子最多の五輪メダル通算10個を誇る高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）の引退レースのため、オランダを訪れている菜那さん。「無事にオランダに到着しまして、今日はアムステルダムを観光です！もちろん美沙紀さんも一緒に」とつづり、北京五輪女子団体パシュートで菜那さんらとともに戦った押切美沙紀さんとともにオランダを楽しむ様子を披露した。

「新たなナインチェをゲットしました」とし、「日本でミッフィーでお馴染みのキャラクターは、オランダ生まれ。オランダではナインチェと呼ばれています」と記した。

「#郄木菜那」「#オランダ」「#試合は明日から」と添えた。

この投稿に、「え！嬉しい！押切さんだ」「押切さんご登場」「オランダと言えばミッフィーですね」「無事に到着されて何よりです」などの声が寄せられている。