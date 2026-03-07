新潟県を拠点に活動するアイドルグループ・ＮＧＴ４８の清司麗菜さん。

スケートボードに打ち込む彼女は今、初めての悩みに直面しています。「スケボーが楽しくない」。果たしてその理由とは、そしてスケボーアイドルの彼女は無事、また乗ることができたのでしょうか？ 「清司麗菜の＃ＳｋａｔｅＬｉｆｅ〜ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ１８０〜」の第３９回です。

遠のく足

毎年のことなのだけれど、冬はパークから足が遠のく。

昨年末に決めた「キックフリップ」（ボードに乗りながらジャンプし、板を表裏に１回転させるトリック）が１月の後半からできなくなっていて、モチベーションが下がっていた。ちょっと前だったら、「嫌なことを忘れるため」にスケボーに乗っていたところもあるのだけれど、今はなんだか「キックフリップをメイクするため」に行くという義務感さえある……。頭の中では、口にしてはいけない「スケボーが楽しくない」という言葉がグルグルしていた。

スケボーへのモチベーションの下がり方は、ちょっと自分でも経験したことがないレベルだった。１月後半に息も絶え絶えパークに行ったが、この時は、シューズを忘れた。家に戻るのもしんどいなと思ったので、近くのショッピングモールでシューズを買って、近くで軽く滑った。ひどい日には、パークに行ったのにスケボーを忘れていた。「何をしに行ったの……？」と自分でも唖然（あぜん）としたけれど、もう「イヤイヤ感」は自分のなかでも隠しきれなくなっていた。一生懸命取り組んできたことができて、またできなくなる――。この感覚はけっこう、つらい。

スケーター、アイドルイベントに

そんな私はフィットネスに気晴らしを感じて、体を動かしまくっていた。１か月で１５回くらい通うハマりようで、スケボーよりはるかに楽しい。「もうスケボーなんて知らない！」という気分だったのだ。失恋したら、こんな気分なのだろうか……？

私の「気分」とは全く関係なく、仕事はある。２月１４、１５日は東京都江東区の有明GYM-EXで「Boosty Winter Party 2026」というHKT48さんと合同のイベントがあった。

これはハイタッチ会やおしゃべり会などファンとの交流イベントで、メンバー参加型のカラオケやミニステージもあった。NGT48劇場に普段から足を運んでくれる方も含め、いわゆる「アイドルファン」向けのイベントなのだが、私の待機列に髪の毛を編み込んだ「コーン・ロウ」でスケーターファッションの男性の姿があった。

会場では他の方と明らかに違うファッションで目立ちまくっていた彼が、いよいよ私の前に立つと「自分はレゲエが好きで、スケボーから清司さんのことを知りました」NGT48の現場に来たのは初めてだという。

スケボーから私を知って、アイドルの現場に……？

スケボーを始めて４年半になった。当初から今まで、ずっと考えていたのは、「スケボーを通じてNGT48を知ってほしい」ということだ。もちろん、売名のためにスケボーをやっているわけではないけれど、今こうしているのもグループがあってこそだ。

とはいえ、アイドルのファンとスケーターは暮らしている世界が全く違う。そこの橋渡しをすることはけっこう難しくて、今までアイドルの現場にスケーターが足を運んでくれたことはなかった。

だけど、こうして目の前に現れてくれた１人に「続けてきた意味」を心の底から感じさせてもらって、私はもう一度スケボーに乗ってみようかなという気分になれた。

ちなみに、その後、彼はHKT48さんの列に並んでいた。「HKT48さんのファンだったのでは……!?」という疑問は、いったん忘れておく。

「楽しくない」

２月下旬になって、この連載の打ち合わせ日が決まり、さすがに滑らないわけにはいかない！と決心を固めてパークに行く。すると、ミラノ・コルティナ五輪で大けがを抱えながら活躍したスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（あゆむ）さんのお兄さんである、英樹（えいじゅ）さんがご家族といらっしゃっていた。英樹さんは私がスケボーを始めた頃の先生でもあり、気が緩んだ私は、つい口にしてはいけないと思っていた「スケボーが楽しくないんです」という言葉を吐いた。

すると、英樹さんは「俺もいつも楽しいわけじゃないよ。キックフリップだって、１回メイクしても、できなくなる人はたくさんいる。習得するまで３年はかかるんじゃないかな？」と言っていた。

英樹さんは若い頃からスケボーに親しんでいるし、今でも子どもたちにレッスンもしている人だ。スケーターとして長い時間を過ごしてきた人でも、「楽しくないこと」だってある。そんな当たり前のことに気づけたら、気持ちがすっと楽になって練習に入ることができた。

この日、３時間ほどキックフリップの練習ばかりをしていると、数か月ぶりに乗ることができた。これまではメイクしたことに満足していたけれど、「なんでメイクできたのか」「失敗したときにはなにが悪かったのだろう」と記録に残してみた。そうすると、やっぱり楽しいかもと、また思えたのだ。

寒さもやがて通り過ぎ、まもなく春がやってくる。暖かい風が吹けば、またスケボーの季節だ。それを前に少しだけ成長できた自分を今は、褒めてみようと思う。

プロフィル

清司麗菜（せいじ・れいな）

ＮＧＴ４８の１期生。埼玉県出身。２００１年４月生まれ。「バイトＡＫＢ」として２０１４年にアイドルのキャリアをスタートさせ、２０１６年にＮＧＴ４８に加入。全国スケートボード施設連絡協議会アンバサダー。趣味はスケボーのほか、歌うこと、筋トレ。Instagramは「@reinaseiji 」、Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）は「@official_seiji 」