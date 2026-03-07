2日、クウェート市の米国大使館がある地域で立ち上る煙。現地ではイランによる攻撃が報じられた/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）ロシアはイランに対し、米軍の部隊や艦船、航空機の位置と動向に関する情報を提供している。この問題に関する米情報機関の報告に詳しい複数の関係者が明らかにした。これはロシアがイランにおける戦争に介入しようとしていることを示す最初の兆候となる。

関係者の一人によると、ロシアがイランに提供している情報の多くは、ロシアの保有する高度な上空衛星群からの画像だという。ロシアが支援の見返りに何を得ているのかは不明だ。

CNNはクレムリン（ロシア大統領府）とワシントンのロシア大使館にコメントを求めた。

ロシア側の情報提供は米紙ワシントン・ポストが最初に報じた。イランの攻撃で、ロシアによる標的情報と結び付けられるものが一つでもあるのかどうかは不明。ただここ数日、イランのドローン（無人機）が複数機、米軍の駐留場所を攻撃する事象が起きている。CNNの報道によると、イランのドローンは1日、クウェートにある米軍の仮設施設を攻撃。米兵6人が死亡した。

こうした情報に詳しい関係筋の一人は、「これはロシアが依然としてイランに強い好意を寄せていることを示す」と述べた。

一方中国についても、イランに向けて資金援助、予備部品、ミサイル部品を提供する準備をしている可能性を示唆する情報を米国は入手しているという。事情に詳しい3人の関係者が明らかにした。ただし、中国はこれまで当該の戦争に直接は関与していない。同国はイランの石油に大きく依存しており、報道によればホルムズ海峡での船舶の安全な通航を認めるよう、イラン政府に圧力をかけている。

「中国はどちらかと言えばイランへの支援には慎重だ。自国のエネルギー供給が危険にさらされるため、戦争の終結を望んでいる」と、事情に詳しい関係者の一人は述べた。

米中央情報局（CIA）はコメントを控えた。CNNは、中国がイランを支援する準備をしている可能性について、ワシントンの中国大使館にコメントを求めた。

情報共有に関する報道について問われたヘグセス米国防長官は、CBSニュースの「60ミニッツ」で「我々は全てを追跡している」と述べた。

ヘグセス氏は4日、記者団に対し、ロシアと中国はイランとの戦争において「そこまで重要な要素ではない」との認識を示した。

ロシアとイランは少なくとも過去3年間、ミサイルとドローン技術で協力してきた。イランはロシアにウクライナを標的とする自国製の「シャヘド」ドローンと短距離弾道ミサイルを提供。またイランが設計したドローンをロシア国内で大量生産するための大規模なドローン工場の建設も支援してきた。CNNの報道によると、イランはその見返りとして核開発計画強化のため、ロシアの支援を求めてきた。

クーパー米中央軍司令官が今週述べたところによると、現在米国の対イラン作戦には5万人以上の兵士、200機以上の戦闘機、そして2隻の空母が参加している。政権当局者は、戦争がどの程度継続するかの見通しを明らかにしていない。国防総省当局者によると、米軍の目的はイランの弾道ミサイル能力の排除であり、ヘグセス氏は今週、イランが核開発計画を進めるための「盾」として弾道ミサイル能力を利用していると指摘した。