¡ÚÊªËº¤ì¤Ë¤¤¯¡Û1Æü2¡Á3Ê¬¤Î²»ÆÉ¤ÇÇ¾¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¡© ÂÀºË¼£¡¢µÜÂô¸¼£¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤Ê¤É¤ÎÌ¾Ê¸³Ø¤òËèÆü²»ÆÉ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ú½ñÉ¾¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡ÖÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë²¿¤ÎÍÑ»ö¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¶á¸«¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯ÊªËº¤ì¡£¡ÖÇ¾¤òÃÃ¤¨¤ëÂç¿Í¤ÎDS¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°å³ØÇî»Î¤ÎÀîÅçÎ´ÂÀ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏ¤ä¶ÚÎÏ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤¬Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢Ç¾¤ò¤è¤¯»È¤¦¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£1Æü2¡Á3Ê¬¤Î¡ÖËèÆü²»ÆÉ¡×¤ÇÇ¾¤ò³èÀ²½
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤è¤êÇ¾¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ²»ÆÉ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÚËèÆü²»ÆÉ¤Î¤¹¤¹¤á¡Û
1.1Æü2¡Á3Ê¬¤¬ÌÜ°Â¡£Æ±¤¸Ê¸¾Ï¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2²óÆÉ¤à
2.¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÆÉ¤à¡£2²óÌÜ¤Ï1²óÌÜ¤è¤êÁá¤¯
3.¸áÁ°Ãæ¡¢Ä«¿©¤Î¸å¤Î²»ÆÉ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
4.À¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢À¼¤ÎÂç¾®¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·
5.ËèÆüÂ³¤±¤ë¤³¤È
¡¡ÌÜ¼¡¤ò³«¤¯¤È366ËÜ¤ÎºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤³¤Ë1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü·ç¤«¤µ¤º1ËÜÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤¬¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤¬¥Á¥ç¥¤¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢4·î¤Ë¤Ï¡Øºù¤Î¿¹¤ÎËþ³«¤Î²¼¡Ù¤Ê¤É½Õ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ºîÉÊ¤â¤¢¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢ÂÀºË¼£¤Î¡ØÉÙÖÖÉ´·Ê¡Ù¤äµÜÂô¸¼£¤Î¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¡Ù¤Ê¤É¡¢°ìÅÙ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜÊ¸³Ø¤¬Ãæ¿´¡£¥°¥ê¥à¤ä¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿³°¹ñ¤ÎÆ¸ÏÃ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¸»»áÊª¸ì¤Ê¤É¤Î¸ÅÅµ¡¢¡Ø²øÃÌ²´Ã°ÅõäÆ¡Ù¤Ê¤É¤Î²øÃÌÈ¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¡£Ä«¥É¥é¤ÇÏÃÂê¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤¿¡£
¢£¤ä¤äÆñ¤·¤á¤ÎÊ¸¾Ï¤òÁá¸ý¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤ÇÃ£À®´¶¤ò
¡¡Ê¸»ú¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤á¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë!?¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï·´ã¤Ç¤â¤¹¤é¤¹¤é¤ÈÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÁá¤¯ÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£Áá¸ý¤Ç²»ÆÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Àå¤«¤é¸ý¤Î¼þ¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¼¡¡¹¤ÈÊ¸»ú¤òÄÉ¤¦¤Î¤ÇÌÜ¤ò»È¤¦¤·¡¢Æ¬¤â»È¤¦¡£
¡¡µÜÂô¸¼£¤Î¡Ø±«¥Ë¥â¥Þ¥±¥º¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤À¤±¤Î°ìÊ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ·è¤·¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤ÆÉ¤ßÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢1²ó¡¢2²ó¡Ä¤È·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤ËÊ¸¾Ï¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¼¡¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤Ê¸¾Ï¤òÁá¤¯ÆÉ¤à¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¾å¼ê¤ËÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È³Ú¤·¤µ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤é¤¹¤é¤ÈÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤º¡¢¡Ö»ä¤ÎÇ¾¡¢¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËèÄ«2¡Á3Ê¬¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤ò30Ê¬Â³¤±¤¿¤éÈè¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢2¡Á3Ê¬¤Ê¤éÆÉ¸å¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÁÖ²÷´¶¤µ¤¨Êú¤¯¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤ÐËèÆü¤Î·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¡£¤Õ¤À¤ó¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢À¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Ã»Ê¸¤Î·«¤êÊÖ¤·²»ÆÉ¤Ç¡¢ÃÎÅª¤ÊÍßµá¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë
¡¡·ÇºÜºîÉÊ¤ÏÌ¾ºî¤¾¤í¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤â»×¤ï¤Ì¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃ»¤¤Ê¸¾Ï¤ò²¿ÅÙ¤âÂ³¤±¤Æ¡×¡Ö²»ÆÉ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬ÉáÃÊ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆÉ½ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÆÉ¸å´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÛÆÉ¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤É½¸½¤â°ì»ú°ì¶çÈô¤Ð¤µ¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÉ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºî¼ÔÆÃÍ¤ÎÊ¸¾Ï¤Î¥ê¥º¥à´¶¤ò¿§Ç»¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤à¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ºîÃæ¤ÇÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿É÷·Ê¤¬Ç¾Æâ¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ë¤·¡¢Êª¸ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ´¶¾ð¤âÆ°¤¯¡£¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤ËÆÉ½ñ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¡¢ÃÎÅª¤ÊÍßµá¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡Ã»Ê¸¤ÇÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÆÉ½ñ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢Ê¸³Ø¤Î³Ú¤·¤ß¤òµ¤·Ú¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Ç¾¤ÎÆ¯¤¤òÊÝ¤Á¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦
¡¡1½µ´Ö¤ÎËèÆü²»ÆÉ¤Ç¡¢ÊªËº¤ì¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Þ¤À¤Ê¤¤¤¬¡¢²»ÆÉ¤Ë¤è¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÂÎ¤¬ÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤ÇÊ¸¾Ï¤òÄÉ¤¤¡¢¸ý¤äÀå¤òÆ°¤«¤·¡¢Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤ËÇ¾¤ÎÆ¯¤¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£366ËÜ¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È³Ð¤¨¤¬°¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÄü¤á¤¬¤Á¤À¡£¤±¤ì¤É¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤³¤½¡¢ËÜ½ñ¤¬¡¢Á°¸þ¤¤Ê¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÎÉ¤ÁêËÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤