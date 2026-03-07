「今日好き」中島結音（ゆのん）、シースルートップスから美肌チラリ「スタイル良すぎて羨ましい」「見惚れる」
【モデルプレス＝2026/03/07】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が3月5日、自身のInstagramを更新。シースルートップス姿を披露し、注目を集めている。
【写真】「今日好き」出身美女「見惚れる」美肌輝く透け感トップス姿
中島は「今日はすっごい日が良い日なんだって」とつづり、花束を持つ姿を複数枚投稿。白い総レースのシースルートップスにボルドーのボトムスを合わせた、春らしさと大人っぽさがミックスされたコーディネートを披露した。ボトムスとお揃いのネイルを施した手で花束を持ち、美しいボディラインが際立つポーズを見せている。
この投稿に「見惚れる」「スタイル良すぎて羨ましい」「大人っぽくなってて素敵」「透明感すごい」「可愛すぎる」「シースルー似合う」「なんか胸がぎゅっとなる美しさ」といった反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
