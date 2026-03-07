元AKB48メンバー、美脚ライン輝く透け感タイツ×ショーパン姿に熱視線「完璧スタイル」「脚長い」
【モデルプレス＝2026/03/07】元AKB48の谷口めぐが3月5日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
谷口は「親友とお揃いのリングをつけて（2枚目）念願のパレスホテル東京のパフェ」とリングをはめた手の写真とともに、パフェを食べに行ったことを報告。「いちご大好きだから美味しくて幸せだった」と感想をつづっている。
また「親友ちゃん沢山写真撮ってくれてありがとう」と記し、全身ショットを投稿。フロントボタンのトップスにショートパンツとロングブーツ、透け感のあるタイツを合わせた美しい脚のラインが際立つオールブラックのスタイルを披露している。最後に「1番最後の写真は花粉症の私です（動画）」と添え、口に手を当ててくしゃみをした後に笑顔を見せる動画も載せている。
この投稿は「完璧スタイル」「大人っぽくて素敵」「脚長い」「美人すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
