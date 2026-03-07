◆ＷＢＣ １次ラウンドＡ組 コロンビア０―５プエルトリコ（６日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）

ＷＢＣ１次ラウンドＡ組の第２試合は、地元プエルトリコが５回に初安打から大量５点を先制し、そのまま逃げ切った。

プエルトリコは４回まで走者は四球のただ一人。それも併殺打で得点圏に送ることが出来ず、１２人で終わっていた。しかし、５回４番コルテス（アスレチックス）から２連続安打でチャンスをつかむと敵失で先制点。その後は３本のタイムリーと犠飛で大量５点を先制。地元ファンで埋まっていたスタジアムを熱狂させた。

投げては一昨年１６勝した先発のＳ・ルーゴ（ロイヤルズ）が５人の走者を許しながらも要所を締めて無失点に抑え味方の先制を呼び込んだ。９回は前回大会に負傷した守護神ディアス（ドジャース）が名曲「Ｎａｒｃｏ」のトランペットに送られて登場。先頭打者に中前安打を許すも後続を３者三振に仕留めた。

プエルトリコはリンドア（メッツ）、コレア（アストロズ）と長打を打てる主軸が予定された２人が負傷に伴う保険適用が認められず大会不参加の報道もあった。この日、走者一塁の場面での安打で一、三塁になったのが３度もあったような機動力を使って、過去２度あった準優勝の最高記録を塗り替えたい。