暖かな春の到来は、すなわち花粉症の季節の到来。できることなら、花粉を避けるべく、家の中に閉じこもりたいという人も多いのでは？ そこで、室内で過ごすために最適なおすすめの新刊4冊を紹介します。

『大河の一滴 最終章』五木寛之／幻冬舎／1980円

2024年92歳で〈中咽頭癌 ステージII〉と告げられた著者。氏の願いは最期まで原稿を書き続けられること。放射線治療を選び､治った。が「完治」は5年後まで待つ。そんな冒頭を経て、老いの醍醐味は抽象的命題を思索できる70〜90歳にあるとし、今は何百年かに一度の大変動期、見届けたいと90代の好奇心を燃やす。時代の目撃者たらんとする精神は健在。真の最終章はまだ遠い。

『青青といく』永井紗耶子／KADOKAWA／2090円

永井さんの本の書き出しは不思議だ。写実文でも明るさが宿る。美質だと思う。京弓師の跡取りである16歳の弥兵衛は、儒学者にして自由人だった師の海保青陵（実在の人物）を亡くし、兄弟子と共に足跡を辿る旅に出る。江戸、川越、秩父、金沢へ。謹厳実直な実弟、偏屈な絵師、大商人、元家老などが語る青陵生前の活気と諦念。ロードノベル＋証言小説の面白さに今回も大満足。

『私たちの世代は』瀬尾まいこ／文春文庫／792円

感染症の流行で、大好きな学校に行けなくなった小3の冴と心晴。十数年後「マスク世代」と呼ばれるようになった彼女達は就活の場で出会い、友情を深めていく。シングルマザーの愛情をたっぷり浴びて育ち、小学校教師を目指す冴、あることをきっかけ不登校になり、通信制で大学まで終えた心晴。｢ディスタンス世代」だからこそ知る繋がることの貴さが、どの行にも溢れる。

『喫茶おじさん』原田ひ香／小学館文庫／781円

松尾純一郎、57歳。早期退職して今は求職活動をしながら喫茶店巡りを趣味にする。このところ立て続けに大学生の娘、小料理屋を営む先妻、出世頭だった元同僚、バイト学生などから半ば呆れ気味に「何も分かっていない」と言われる。とどめは別居中の妻からの卒婚の申し出だった。はてさて彼の運命やいかに!? 繰り出される名喫茶店のメニューも楽しい、初老の男の再出発譚。

文／温水ゆかり

※女性セブン2026年3月19日号