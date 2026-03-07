日本ハム・新庄剛志監督が７日、エスコンフィールドの公式戦での看板直撃弾に１１１万円を贈る「ＳＨＩＮＪＯボードに当てて１１１万円をＧＥＴしま賞」の今季スポンサーの募集を同日から開始したことを発表した。

今季で３年目を迎えた同賞。過去２年は達成者がいなかったが「今年は二つぐらい当たりそうな予感がするんで。よろしくお願いします」と期待を込めた。

チームで当てそうな選手を「レイエス、万波くん、野村くん、吉田くん…かなあ」と予想。他球団の選手にも権利があるだけに、第１号の達成者候補については「ロッテの山口くん。いきそうじゃない？彼もすごくパンチ力があるし。あと、おかわりくん（西武・中村）とか面白いですよね」と名前を挙げた。

企画に込めた思いを「野球はエンターテインメントだし、遊び心もあっていいと思うので」と説明。「本当は１億１０００万円にしたいぐらい。それぐらいの方が面白くないですか？めちゃくちゃ盛り上がるでしょ」と希望しつつ「でも、そういうふうになるとスポンサーがゼロだと思う。それで１１１万円」と、オチを付けて笑いを誘った。