＜入園前に＞わくわくしすぎた子どもが「制服着て幼稚園行きたい」らしい…賛成？反対？
制服やカバン、帽子などの入園準備は万全でしょうか。入園を心待ちにしている子どもは、それらを早く身につけたいかもしれません。先日ママスタコミュニティのあるママからも、入園前のワクワクな子どもに困っているという、こんな相談がありました。
『上の子が現在通っている園に下の子が入園する。制服類は全て園から届いている状態。下の子は入園が楽しみで、届いた制服類を身につけて上の子の登園時に一緒に園に行きたいと大泣き。まだ入園していないし、制服などは先生や地域の人からすれば、ここの園児という目印になるもの。家の中で身につければいいと思っている。そういう考えで、「園には入園してからね」と言っているのを見て旦那が、「誰かに迷惑をかけるわけでもないんだから、上の子の登園時に身につけさせたら？」と言う。私の考えが固いのかな』
まだ園児ではない。ルールを守らせることは大事！
『何のための制服や帽子、鞄なのかを説明をして、ルールを守ろうねと教えたい。入園してからというのは投稿者さんと同じ』
『制服は園が保育時間中の保護対象になる子をいち早く察知するためのアイテムだと思う。正式の園児ではない子に園服を着せて園内に行くのは、ルール違反だと私は思うよ』
下の子が制服を着て園に行きたくなってもおかしくありませんが、制服などはその園に通う園児であることを示すものでしょう。もうすぐ入園するとしても、今の時点では園児ではありませんから、制服を身につけて園に行くのはルール違反と考えるママもいます。先生からすれば、制服を着た子が園外にいれば、どうしたのかなと心配になるかもしれませんね。旦那さんは他の人に迷惑をかけないと言っていますが、何かしら影響を与えてしまう可能性もあるのではないでしょうか。
帽子だけ被る、園に着いたら脱ぐ……
『フル装備はちょっと……と思うから、制服、帽子、鞄のどれかひとつだけにするとか。園に着くまでね、とか。ルールを作って身につけるのもアリじゃないかなぁ』
制服や帽子、鞄など登園時に身につけるものを全部使うのは大袈裟かもしれませんが、例えば帽子をかぶる程度であればどうでしょう。家を出るときは身に着けていても、ある程度家から離れたら取るようにすれば、先生も園児だとは思わないでしょう。下の子の気持ちに寄り添って、可能な範囲で叶えてあげるのもよさそうです。
入園前に制服はダメ！子どもへの説得は？
『私も投稿者さんの意見に賛成。子どもには「4月から制服を着て行くのが楽しみだね。ママもすごく楽しみ」と言い続けるかな』
『私も投稿者さんと同じように止める。「入園式にピカピカの制服で行きたいから、それまではしまっておこうね」と言い聞かせて』
子どもを説得するには、「着用するのは4月から」ということを意識させるのも手でしょう。「4月になって入園するのが楽しみだね」「そのときにピカピカの制服や帽子、鞄を身につけよう」と伝えることもできそうです。さらには「一緒に入園するお友達もみんなピカピカの制服だよ」と話せば、早く着たいという気持ちを落ち着かせることができるかもしれません。
『入園式の日に着られると言って、カウントダウンの日めくりカレンダーを作るとか』
さらに、入園式までの「カウントダウンカレンダーを作る」というアイディアも。子どもにカレンダーめくりを任せたら、その作業も楽しくなりそう。あと何日で制服が着られると思うと、子どもはますます入園を楽しみにできるのではないでしょうか。
先生に軽く確認してみてもいいかも
『以前に幼稚園教諭をしていたけれど、帽子だけかぶってくる下の子がいたよ。「来年からよろしくね」と挨拶していた。ただ、対応は園によると思うから、園の方針に従えばいいと思うな』
下の子の入園前の行動に、旦那さんと意見が分かれている投稿者さん。どちらの意見が適切なのかと判断したい気持ちもあるのでしょうが、これに関しては園がどう考えるかで違ってきそうです。もしかしたら入園後の練習になるからOKと捉えられるかもしれませんし、入園してからと厳しく線引きされるかもしれません。ハッキリNGとわかれば、下の子への説明もしやすくなりますし、諦めもつきやすいでしょう。通う園がどう考えるのか、先生に確認すると安心ですね。