＜輪を乱す人＞過保護で過干渉な親にモヤモヤ。他人の子育てに良いも悪いもないけれど限度が…
子育てのなかでもとくに幼少期は何かと手がかかりますが、その分愛情をたっぷり注いであげたいもの。しかしゆくゆくは親がいなくても自立して、しっかりした大人になってもらいたい。どこまで親が関わって、どこまで見守るだけにするかは悩みどころではないでしょうか。ママスタコミュニティには「親が過干渉、過保護な子っていつから差が出る？」というタイトルで、こんな投稿がありました。
『何をするにも親が入り込む家庭があります。小学生のうちは周りとうまくやっていけますか？ うちは過保護でも過干渉でもないんだけど、そういう家庭が習い事で何組かいて、本当に輪を乱すというか、バランスが悪くて嫌なんだよね。勝ちたいからそうなるのも仕方ないのかもしれないけど、周りは疲れちゃうよね。同世代の友達が少なくなっていくと思う。子どもの世界に親が入りすぎるのはやっぱりよくないと思う。小さい頃しか失敗できないし、大きくなってからだと、小さな失敗でさえ怖気づいてしまう気がする』
お子さんと同じ習い事をしている子どもについて、ママたちに意見を求めていた投稿者さん。その子どもの親は、子どもの習い事に子ども本人以上にハマってあれこれと口を出したり、習い事や人間関係にも介入していったりしているのでしょう。こうした過保護で過干渉な親に対して「こういう親に育てられた子どもは、何歳くらいから周囲と差が出てくるの？」と疑問を持っていました。
高学年ぐらい？なんでも親がついてくるとバカにされる
『高学年以降になっても何かと親子で付き合うから差がわかる。普通の家庭は高学年くらいになると、子どもだけで遊ぶことが増えてくる』
『小学生までは親の力技でなんとかなっても、高学年になるとシラケた雰囲気になるからね。「いつも親がでてきてダッサ！」と言われるからね』
投稿者さんが疑問を持っていた「いつから差が出る？」という質問に対しては、「小学校高学年くらいから」と回答しているママがいました。未就学児の間や小学校に入学して間もない頃だと、子どもだけで外出することは安全面からもほとんどないでしょう。小学校低学年くらいから少しずつ親の送迎なしで学校や習い事、遊びに行ったり、友達を誘って約束を取り付けたりするものです。そうして少しずつ自分の世界を広げて、人間関係や興味関心の領域を広げていくことが成長ですよね。そこに親が無理やり干渉して管理することは、たしかに過干渉や過保護とも言えます。
そうしたなかで高学年になっても、親と一緒でないと遊びに行かない子どもに違和感を持つママがいるのも当然かもしれません。親が自分の世界や趣味に無理やり連れて行っていると、子どもが自分の好きなことや、やりたいことがわからなくなるという意見もありました。
宿題を親が手伝いすぎてしまうと……
『夏休みの宿題を親が手伝っちゃうようなところは、高学年くらいから失速し始めるところがちょこちょこあるかなあ。読書感想文を親がまとめちゃうような手伝い方、絵画なら構図を決めてあげちゃったり、色を指定したり。手取り足取りが行き過ぎると、思春期で沈むかも。考える、まとめる、表現するが親頼みになっているからだと思う。難しいけどね、何も教えないってわけにもいかないから』
また遊びに行くこと以外にも、勉強面で親が関わりすぎるリスクを指摘するママもいました。長期休みの宿題を親が全部やってあげたり、スケジュール管理ややり方を手取り足取り教えてあげたり。もちろん学校から出された宿題や提出物ですから、「提出する」という目的を達成することは大事なことでしょう。しかし宿題は中身の勉強だけでなく、タスクを自律してこなす、何日まで終わらせるというスケジュール管理、わからないことは調べたり、親に相談したりするといったスキルを身に着ける側面もあるのではないでしょうか。子どもの自主性を育むための機会を、親が潰してしまうのはもったいないですよね。それは勉強面だけでなく、普段の生活にも言えることかもしれません。
よその家庭のことはわからない
『結果論だから、過程はそれぞれの親の選択でいいと思う。よその家庭は放っておいてあげたら？ 子どものためなのは過保護も放任も同じだと思う。どちらのほうがいいとは決まっていないと思う』
『ファミレスで3歳児を放置するママに「過保護」だと言われたことがあるけど、この人に言われるってことはうちは普通なんだなと思った』
『「可愛い子には旅をさせよ」。放置ではないよ、子どもからは目は離さず見守る』
今回の投稿では「子どもには何も目をかけずに放任したほうがいいの？」「放置してダメな子に育つなら、過保護で育てたほうがいい」など、さまざまな意見が寄せられていました。ただ何をもって放置とするのか、どういう状態が過保護と言うのかは各家庭の考え方によります。実際に周囲に迷惑をかけている子どもの親御さんから「あなたは過保護」と言われた経験のあるママは、「あの人から過保護と言われるなら、うちは普通だと思った」というコメントが。これは投稿者さんにも言えることかもしれません。「あの家庭は過保護だよね」と他人の家庭の子育て方針をジャッジして意見を言うのは、適切ではないですよね。
また「過保護に育てると自分で何もできないダメな子になる」というのもあくまで結果論であって、過干渉で育てられても、立派に成長した大人はたくさんいるでしょう。放置に関しても同様です。他人から見て放置や過保護に見えても、その家庭では正しいと思う子育てをしているのですから、他人がどうこう言うべきことではないことは明白。それよりも自分の子育てをどうしていくのかにもっと目を向けたほうがいいのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩