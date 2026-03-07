¡ÖÂæ¥Ñ¥ó¡¢¥«¥Ä¥¢¥²¡¢³¥»®¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤¬»¦Åþ¤·¤¿90Ç¯Âå¥²ー¥»¥ó¤È¡Ø¥¹¥ÈⅡ¡Ù¤Î¾×·â¡Ò¥¹¥ÈⅡ²ÔÆ¯35¼þÇ¯¡Ó
1991Ç¯3·î7Æü¡¢¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ーII¡Ù¡Ê¥¹¥ÈII¡Ë¤¬¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î²ÔÆ¯¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ÅÁÀâ¤Î³ÊÆ®¥²ー¥à¤Ï¥²ー¥»¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë¶È³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¥·ー¥ó¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿ôÂ¿¤Î³Ê¥²ーÂç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥²ー¥»¥ó¶È³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÃË
¥¹¥ÈⅡ¤ÏÁàºîÀ¤¬È´·²¤À¤Ã¤¿
¥²ー¥»¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ï¡Ö¥¹¥ÈII¡×ÅÐ¾ì¤Î°ÊÁ°¤È°Ê¸å¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÅÁÀâ¤Î³Ê¥²ー¡Ö¥¹¥ÈII¡×¤¬µ¯¤³¤·¤¿³×Ì¿¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤Ë¤¢¤ë¥²ー¥à¥Ë¥åー¥È¥óÂç»³Å¹¥ªー¥Êー¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î³Ê¥²ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ーÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¾¾ÅÄÂÙÌÀ»á¤ÏÅö»þ¤Î¾×·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥¹¥ÈⅡ¤Ïº£¤âÂ³¤¯³Ê¥²ー¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤ÆÄºÅÀ¡£¤¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³Ê¥²ー¤ÎÊ¸²½¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¾¾ÅÄ»á¡Ë
1978Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡Ø¥¹¥Úー¥¹¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¡Ù¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê¹ß¡¢¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥¢ー¥±ー¥Éµ¡¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¹¥Úー¥¹¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¡Ù¥Öー¥à¤¬²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿80Ç¯Âå¤Ï¡Ø¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥¼¥Ó¥¦¥¹¡Ù¡Ø¥Ç¥£¥°¥À¥°¡Ù¡Ø¥É¥ë¥¢ー¥¬¤ÎÅã¡Ù¤Ê¤É¥¹¥³¥¢¥¢¥¿¥Ã¥¯·Ï¤Î¥²ー¥à¤¬ÂæÆ¬¡£84Ç¯¤Ë³Ê¥²ー¤Î¸µÁÄ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ø¶õ¼êÆ»¡Ù¡¢85Ç¯¤Ë¡Ø¥¤ー¥¢¥ë¡¦¥«¥ó¥Õー¡Ù¡¢87Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥ÈⅡ¤Î½éÂå¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤¬²ÔÆ¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½éÂå¤Î¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤ÏºÇ½é¡¢¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥ÈãþÂÎ¡ÊÎ©¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¢ー¥±ー¥Éµ¡¡Ë¤Ç¥ì¥Ðー¤È¥Ñ¥ó¥Á¡¦¥¥Ã¥¯¤Î2¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¶¯¤µ¤Ç¼å¡¦Ãæ¡¦¶¯¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÉÔÎÉ¤¿¤Á¤ÏÂæ¥Ñ¥ó¡ÊÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤Ç¥²ー¥àµ¡¤ò²¥¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤¤¤¤¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÆ±¤¸¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë6¤Ä¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æー¥Ö¥ëãþÂÎÈÇ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤³¤½¤³ÌÌÇò¤¯¤Æ¥²ー¥Þー¤ÎÃæ¤ÇÉ¾È½¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç91Ç¯¤Ë¥¹¥ÈⅡ¤¬½Ð¤ÆÂçÇúÈ¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾ÅÄ»á¡Ë
ÀÄ½Õ´ü¤ò90Ç¯Âå¤Î¥²ー¥»¥ó¤Ç²á¤´¤·¤¿¥²ー¥Þー¤¿¤Á¤â¡¢¥¹¥ÈⅡ¥ê¥êー¥¹Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥ÈⅡÈ¯Çä¤Î2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¡Ê¥²ー¥à»¨»ï¤Î¡Ë¡Ø¥²ー¥á¥¹¥È¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÍ½Äê¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØⅠ¡Ù¤Ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤é½éÆü¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ°Ê¾å¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éËèÆü¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ç²Ô¤¤¤À7000±ß¤ò¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¹¥È2¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¦IT´Ø·¸¡Ë
¡Ö¡ØⅠ¡Ù¤Ï¥ê¥å¥¦¤È¥±¥ó¤·¤«¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ØⅡ¡Ù¤ÏÅ¨¤ò´Þ¤á8¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¦°û¿©¡Ë
¡Ö¡ØⅠ¡Ù¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁàºîÀ¤¬È´·²¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áàºî¤¹¤ë¤ÈµóÆ°¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤ë¡É´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¦½ÐÈÇ¡Ë
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â³×¿·Åª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾ÅÄ»á¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È·¿ÂÐÀïÂæ¤È¤¤¤¦³×Ì¿
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂÐ¿ÍÂÐÀï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ØⅠ¡Ù¤Ç¤â°ì±þ¡¢ÂÐ¿ÍÂÐÀï¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ÈÀï¤¦¤Ã¤ÆÊ¸²½¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØⅡ¡Ù¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥êー¥¹Åö½é¤Ï1Âæ¤ÎãþÂÎ¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¡¢¸ª¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¡È¤Ê¤«¤è¤·Âæ¡É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤é±ÇÁü¤ÈÁàºî·Ï¤òÊ¬ÇÛ¤·¤¿ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Î2Âæ¤ÎãþÂÎ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ºÂ¤Ã¤ÆÀï¤¦¡ÈÄÌ¿®ÂÐÀïÂæ¡É¡Ê¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È·¿ÂÐÀïÂæ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬³Ê¥²ー¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¾¾ÅÄ»á¡Ë
¡Ø¥²ー¥»¥óÀïµ-¥ß¥«¥ÉÅ¹Ä¹¤¬¸«¤¿¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤ÎÈ¾À¤µª¡Ù¡ÊÃÓÅÄÌÃø¡¿Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È·¿ÂÐÀïÂæ¤Ï¥²ー¥à¥áー¥«ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¡²¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥²ー¥»¥ó¡Ö¥â¥ó¥ー¥Ï¥¦¥¹¡×¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¥·¥ã¥¤¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È·¿ÂÐÀïÂæ¤ÏÇúÈ¯Åª¤ÊÀª¤¤¤ÇÁ´¹ñ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤Þ¤ÇÉÔÎÉ¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥²ー¥»¥ó¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿80Ç¯Âå¤«¤é¥²ー¥»¥ó¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥ÈⅡ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¥²ー¥»¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âµÒÁØ¤â½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥²ー¥»¥ó¤ÏÂæ¥Ñ¥ó¡¢Âæ½³¤ê¡¢¥«¥Ä¥¢¥²¡¢Ë½ÁöÂ²¤Ã¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤âÀäÂÐ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¥¹¥ÈⅡ°Ê¹ß¤Ï¥ª¥¿¥¯¤â´Þ¤á¤¿°ìÈÌÁØ¤¬½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷À¥¥ã¥é¤¬Æ±¿Í»ï¤Ë¤â°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤È¤âÍ»¹ç¤·¤¿¤ª¤«¤²¤«¤Ê¡×¡Ê¾¾ÅÄ»á¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ä¥ó¥ー¿§¤¬Ê§¿¡¤·¤¤ì¤Ê¤¤90Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥²ー¥»¥ó¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼£°Â¤¬¤¤¤¤¾ì½ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤ÆÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¥ä¥ó¥ー¤¬¡¢¥¬¥¤¥ë¤Î¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Öー¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë³¥»®¤òÅê¤²¤ë¡È³¥»®¥½¥Ë¥Ã¥¯¡É¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥²ー¥à¤Ç¥ª¥¿¥¯¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥ä¥ó¥ー¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ·Ê¿§¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¾¾ÅÄ»á¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â90Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÏÇö¤é¤¤¤Ç¤¤¤¡¢¤«¤Ä¤ÆÇö°Å¤«¤Ã¤¿¥²ー¥»¥ó¤Î¾ÈÌÀ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Çß¸¶Âç¸ã¤Î¾×·â
¤µ¤é¤Ë¡¢±óÀ¬Ê¸²½¤¬°é¤Þ¤ì¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¤À¡£¡Ö²¶¤è¤ê¶¯¤¤ÅÛ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ï¥¹¥ÈⅡ¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¶¯¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¤¤¤ë¤È¤Î±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥²ー¥»¥ó¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤½¤³¤Ë30Ï¢¾¡¤·¤Æ¤ë¥Ù¥¬¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÅ¼Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡£Åö»þ¤ÏSNS¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç±½¤È¤«¥²ー¥»¥ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Îー¥È¡¢¤¢¤È¤Ï2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÅù¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÍê¤ê¤Ë¶¯¤¤ÅÛ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾¾ÅÄ»á¡Ë
±óÀ¬Ê¸²½Á´À¹¤ÎÃæ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¥²ー¥»¥ó¤´¤È¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¥íー¥«¥ë¥ëー¥ë¤À¡£
¡Ö¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Öー¥àÏ¢È¯¡õ¥µ¥Þー¥½¥ë¥È¤Ç·Þ·â¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÂÔ¤Á¥¬¥¤¥ë¡ÉÀïË¡¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥²ー¥»¥ó¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÂÐ¶õ¹¶·â¤Ï¾ºÎµ·ý¤ÇÊÖ¤¹¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¡Ü¥¢¥Ã¥Ñー¤Ï´ÊÃ±¤À¤«¤é¥À¥á¤È¤«¡£
¤Ò¤É¤¤¤È¤³¤í¤À¤È¶¯¥¥ã¥é¤Î¥¬¥¤¥ë¤ä¥À¥ë¥·¥à¤Ï»ÈÍÑ¶Ø»ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÈÈÜ¶±¤ÊÀï¤¤Êý¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡É¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¥ëー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¾¾ÅÄ»á¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ ¡È¶¯¤¤ÅÛ¡É¤ÎÂåÉ½³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¥²ー¥Þー¡¢Çß¸¶Âç¸ã»á¤À¡£
¡Ö¥Ë¥åー¥È¥ó»ÖÂ¼Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤ËÃæ³ØÀ¸¤ÎÈà¤¬¼è¤ê´¬¤¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ï¢¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤ËÅ¹Ä¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤Î»Ò¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¯¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ç¤â50¡¢60Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¤¢¤ëÂÐÀï¤Î¤¢¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÈà¤Î¥×¥ì¥¤¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¶¯¥¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¡¢¸ú¤¤¤Æ¡ÊÈ¿±þ¤·¤Æ¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«⁉¡Ù¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹þ¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï²¿½½Ç¯¤Ë1¿Í¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¾¾ÅÄ»á¡Ë
¥Öー¥à¤¬µî¤ê¡¢¥²ー¥»¥ó¤Î¿ô¤Ï10Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë
¼ê¶¹¤Ê¸Ä¿ÍÅ¹¤Ç¤â³Ê¥²ー¤ä¤ê¤¿¤µ¤Ë¿Í¤¬¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¡¢Ç®µ¤¤¬¥à¥ó¥à¥ó¤À¤Ã¤¿90Ç¯Âå¤Î¥²ー¥»¥ó¡£¶È³¦¤â¤«¤Ê¤ê·Êµ¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö80Ç¯Âå¤Î¥²ー¥»¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤ËãþÂÎ¤Ï1¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤1Âæ¡£¤Ç¤â¥¹¥ÈⅡ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿Íµ¤¤¬¥¹¥´¤¯¤Æ1Å¹ÊÞ¤Ë6～8ÂæÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ë¿Å¹ÊÞ¤Ê¤ó¤Æ50Âæ¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿ãþÂÎ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¹¥ÈⅡ¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬19ºÐ¤Ç¥²ー¥»¥ó¤ÎÅ¹Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢ãþÂÎ¤Ã¤ÆËÜÂÎ¤¬1Âæ25Ëü±ßÁ°¸å¤Ç´ðÈ×¤¬20Ëü±ßÁ°¸å¤Î·×50Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÚÆü¤Ï1Æü¤Ç4～5Ëü±ß²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤«¤é°ì½Ö¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¤É¤³¤í¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¡£2000Ëç¤¯¤é¤¤Æþ¤ëãþÂÎ¤Î¥³¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò1½µ´Ö¤¯¤é¤¤½¸¶â¤·¤Ê¤¤¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¥³¥¤¥ó¥ìー¥ó¤Ë¤ª¶â¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
º£¤Ï¤½¤Î5Ê¬¤Î1¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤éÇä¾å¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ã¤Æ°·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡Ê¾¾ÅÄ»á¡Ë
¤½¤¦¡¢¥²ー¥»¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë³Ê¥²ーÁ´À¹»þÂå¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¿Ê²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2D³Ê¥²ー¤Ç¤Ï¡Ø¥µ¥à¥é¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡Ù¡¢3D³Ê¥²ー¤Ç¤Ï¡Ø¥Ðー¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¡ØÅ´·ý¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¹¥ÈⅡ¤Î¸å¤ËÂ³¤±¤È¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¿ô½½¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤Î³Ê¥²ー¤¬ÃÂÀ¸¡£Áàºî¤ÎÊ£»¨²½¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¶¯¼Ô¤Ë¤è¤ë½é¿´¼Ô¼í¤ê¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¿þÌî¤ò¶¹¤á¤¿¡£
2000Ç¯¤Ë¤ÏPlayStation 2¤¬È¯Çä¤·¤Æ¥¢ー¥±ー¥Éµ¡¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬ÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤ÎÅÐ¾ì¤â¸þ¤«¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¥²ー¥»¥ó¤Ï¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥à¡Ê¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ê¤É·ÊÉÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Þ¥·¥ó¡Ë¤ä²»¥²ー¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ´¶¥²ー¥à¤¬¥¹¥Úー¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³Ê¥²ー¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤Ï¶ù¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀßÃÖ¤¹¤é¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¶È³¦¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤È¤É¤á¤È¤Ê¤ê¡¢¥²ー¥»¥ó¤Ï¤â¤Ï¤äÂç¼ê¥²ー¥à¥áー¥«ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂç·¿Å¹¤Ð¤«¤ê¡£90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï3Ëü¶á¤¯¤¢¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¸½ºß2000ÄøÅÙ¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¤³¤ì¤Ï¡¢¥áー¥«ーÄ¾±ÄÂç·¿Å¹¤ä¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¹ç¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤â´Þ¤á¤¿¿ô»ú¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥È¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥àµ¡¤ò¥á¥¤¥ó¤ÇÃÖ¤¯¸Ä¿Í·Ð±ÄÅ¹¤Ï¾¾ÅÄ»á¤¤¤ï¤¯¡ÖÁ´¹ñ¤Ë100¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î²õÌÇ¾õÂÖ¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ìÉô¤Î¥²ー¥»¥óÅ¹Ä¹¤Ï¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¤½¤ÎÊ¸²½¤Î²Ð¤òÀä¤ä¤µ¤Ì¤è¤¦É¬»à¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤â±ØÁ°¤ÎºÆ³«È¯¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ©¤ÁÂà¤¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÜÅ¾Àè¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ê¥²ーÃæ¿´¤Î¥²ー¥»¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤á¤Ã¤Á¤ã¸ò¾Ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
³Ê¥²ー¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¡£¤¢¤ÎÇ®µ¤¤òÈ©¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ¸²½¤ÏËÍ¤¬À¸¤¤Æ¤ë´Ö¤Ï¤Ê¤¯¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ã¤Æ»ÈÌ¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¥²ー¥»¥ó¤ÎÅ¹Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¾¾ÅÄ»á¡Ë
¤¢¤ì¤«¤é35Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¡È»þÂå¤ÎÎ®¤ì¡É¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃ¯¤â¹³¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡È¶¯¤¤ÅÛ¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥²ー¥»¥óÅ¹Ä¹¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
