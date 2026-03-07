＜速報＞渋野日向子が3日目ティオフ 2オン1パットでバーディ発進
＜ブルーベイLPGA 3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子はトータルイーブンパー・35位タイで決勝進出。3日目は1番パー4からティオフし、バーディで滑り出している。
【写真】シブコ、ヘビを投げてこの笑顔
ティショットはフェアウェイ左へ。2打目をアイアンでグリーンに乗せると、続く約5メートルのフックラインを沈めて、幸先良くバーディ発進を決めた。日本勢最上位はトータル7アンダー・4位タイの古江彩佳。日本時間午後0時28分にスタートする。トータル3アンダー・16位タイにつける昨年覇者・竹田麗央は午前11時44分にティオフを迎える。ツアーデビュー戦の原英莉花はトータル2アンダー・23位タイ。同じくデビュー戦の櫻井心那はトータル1アンダー・28位タイにつけており、この後すぐにムービングデーに挑む。笹生優花はトータルイーブンパー・37位タイ。西村優菜はトータル1オーバー・49位タイで前半をプレーしている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
