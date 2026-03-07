休廃業・解散 876件

民間の調査会社「帝国データバンク」の熊本支店によりますと、2025年に熊本で休廃業・解散した企業は876件で、過去10年で最多を更新しました。

中でも、中小零細企業が黒字のまま事業をたたむ「静かな退場」が加速していると分析します。

3年前の1.5倍 四重・五重の「経営課題」

2025年に休廃業・解散した企業は876件で、前年の863件からほぼ横ばいでした。

2023年（572件）と比べると53％の増加で、理由としては新型コロナ関連の支援策縮小や、物価高、高齢化、人手不足など様々な経営課題が絡んでいると分析します。

経営者の平均年齢は70.47歳でした。

業種別

業種別では「建設業（168件）」が最多で「サービス業（142件）」「小売業（81件）」と続きます。

資本金 1000万円未満が7割超

資本金が「100万円以上1000万円未満」の企業が49.80%で最多です。

個人事業主（18.06%）や資本金100万円未満（9.13%）も含めると、資本金1000万円未満の企業が7割を超えました。

そのうち直前期の決算で当期純損益が「黒字」だった割合は44.4%、保有資産の総額が債務を上回る「資産超過型」の割合は66.2%でした。

余力あるうちにひっそりと…「静かな退場」

倒産件数はコロナ禍前の水準に戻ったものの、休廃業・解散は当時より増えている現状です。

調査では、中小零細企業が手元資金に余裕があるうちに会社をたたむ「静かな退場」が増えていると分析します。

「前向き」か「あきらめ」か

このような「静かな退場」の在り方として、以下の事例があるといいます。

・M＆Aで事業を第三者に引き継ぐ「前向きな廃業」

・収益が厳しい中で、体調不良や機械の故障などを“潮時”と判断する「あきらめ型廃業」

中小企業の支援が「資金繰り」から「事業再生」へと軸足が変わる中、サポートを受けられるかどうかで経営判断の二極化が進んでいるということです。

現在も借入金利の負担増加などで経営者は厳しい状況にあり、調査では、今年以降もこのような「静かな退場」が増えると予測しています。