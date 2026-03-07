【ワシントン＝坂本幸信】米政府は６日、米連邦最高裁判所から違法と判断されて無効となった「相互関税」などの還付を巡り、即時に還付手続きを始めるのは不可能だと主張した。

膨大な手作業が生じることを理由に挙げ、還付額を自動計算するシステムを４５日以内に準備するとした。

同日、米国際貿易裁判所で行われた協議に提出した裁判資料で米政府側が明らかにした。電子的に還付を受け取ることができる業者が約２万社にとどまるとも訴え、猶予を求めた。

この裁判資料によると、今月４日時点で国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づき約３３万の輸入業者が関税を支払い、輸入申告は５３００万件超、徴収した関税は１６６０億ドル（約２６兆円）に上るとしている。

貿易裁は今月４日、米政府に対し、輸入業者から徴収した相互関税などの全額還付の手続きを速やかに始めるように命じていた。貿易裁は６日の協議で、米政府側の主張を踏まえ、還付手続きに関して「速やかに」と求めた部分をいったん停止することを決めた。

米政府側は、最高裁が判断を示さなかった還付の方針を巡っては争う構えで、訴訟は長期化する恐れがある。