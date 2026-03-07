演歌歌手の藤あや子（64）が6日、ブログを更新。肩や胸元を大胆に出した衣装でポーズを決めるエレガントな姿を公開し、反響が寄せられている。

【映像】藤あや子、24歳年下夫との乾杯ショット＆私服＆大胆衣装

2017年4月9日に再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下だそうで、SNSでは、「いい夫婦の日」とつづった、グラスを合わせる乾杯ショットなど、夫婦仲むつまじい様子を公開している。

また、上下スウェットにサングラスとキャップを合わせたカジュアルコーデや、ライダーススタイルのワイルドコーデ、大人の魅力が漂う装いといった、様々な私服ショットも披露している。

藤あや子、エレガントな姿を公開

6日に更新したブログでは、歌番組収録現場の様子を公開。「ワンショルダードレス」と、シックなドレスに身を包みほほえむ写真や、「ファン歴半世紀以上の五郎様とツーショット」とつづり、胸元を見せたワインレッドのドレス姿で歌手の野口五郎（70）と肩を寄せあう写真を披露している。

この投稿にファンからは、「羨ましい！スタイル抜群だから何を着ても似合います！ステキです」「うっとりするぐらいステキなドレスですね」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）