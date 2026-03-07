IVEレイ「髪の毛切ったよん」印象ガラリのイメチェン姿にファン悶絶「破壊力すごい」「黒髪大優勝」
【モデルプレス＝2026/03/07】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月6日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開した。
【写真】K-POP日本人メンバー「破壊力すごい」イメチェン姿
レイは「髪の毛切ったよん」とつづり、ヘアカットしたことを報告。白のノースリーブのワイシャツに黒のネクタイを締めたシンプルな服装で、ハイトーンのロングヘアから、黒髪ミディアムヘアスタイルへチェンジした姿を披露し、雰囲気をガラリと変えた。
この投稿にファンからは「破壊力すごい」「黒髪大優勝すぎる」「美しすぎて眼福」「どの髪型も似合うの天才！」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP日本人メンバー「破壊力すごい」イメチェン姿
◆レイ、ヘアカットでイメチェン
レイは「髪の毛切ったよん」とつづり、ヘアカットしたことを報告。白のノースリーブのワイシャツに黒のネクタイを締めたシンプルな服装で、ハイトーンのロングヘアから、黒髪ミディアムヘアスタイルへチェンジした姿を披露し、雰囲気をガラリと変えた。
◆IVEレイのヘアチェンジに反響
この投稿にファンからは「破壊力すごい」「黒髪大優勝すぎる」「美しすぎて眼福」「どの髪型も似合うの天才！」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】