元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00〜8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野さん自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 3月1日（日）の放送では、最近の活動について語りました。

佐藤：ざっくりお聞きしますけど、最近はどんなスケジュールで過ごしていたのですか？長野：1月30日から宮崎県に入りまして、2月12日に沖縄県に移動して、2月22日に東京都に戻ってきました。佐藤：ざっくりですね（笑）。今は選手と立場が違って「編成本部参与」という肩書きで動いていますが、全然違いますか？長野：「本当に去年まで（選手として）やっていたのかな？」っていう不思議な感覚もありますし、もう……良かったなと思って。佐藤：良かったな？長野：今年はやらなくて（笑）。佐藤：なんでですか（笑）？長野：多分しんどかったんだろうなと思って。佐藤：それは体力的な部分ですか？長野：気持ちの部分ですかね、体は全然元気なんですけど。佐藤：やっぱり、第一線でやっていくためにはメンタルの部分もずっとキープし続けないといけないですものね。そういう意味では、今年は緊張感もありながら、どこかリラックスした感じで過ごしていたんですかね？長野：そうですね。ただ、朝起きていきなり「あれ？ なんか膝が痛いな。腰も痛いな」って感じることがあったんですよ。選手の頃は、そんなことってなかなかなかったんですけど。引退した先輩たちも「引退したら、あちこち痛くなる」って言っていたんですよ。佐藤：へえ！ それはなぜなんでしょう？長野：気が抜けるのかなと思って。佐藤：現役の頃は気が張っているから気が付かなかった痛みが出てきちゃうと。長野：そういうのを最近よく感じています。



