夜にパフェを食らう。背徳感あふれる「夜パフェ」が近年、急速に人気を伸ばしている。「寝る前に糖質の過剰摂取なんて噓でしょ」。そう思うならば、夜22時〜23時に夜パフェ店を覗いてみるといい。満席の店内、外で行列をつくる男女の姿が見られるはずだ。最近では「カレーハウスCoCo壱番屋」（以下、ココイチ）で知られる「株式会社壱番屋」が札幌の人気夜パフェ店をグループに迎えたことでも話題となっている。

＊＊＊

【超絶技巧・美しき夜パフェの数々】しっとりとしたバーのような店内で楽しむ夜パフェは、大人の魅力むんむん

そもそも夜パフェ発祥の地は、札幌だ。

北海道は新鮮な牛乳の産地であり、メロンやベリー類、甘いカボチャなどの青果も採れることから、札幌には美味しいパフェの店が多い。酒を飲んだあとに、冷たいパフェを食べて締める「締めパフェ＝夜パフェ」文化が定番のスタイルになってきたのは、いまから10年ほど前のこと。2015年には「札幌パフェ推進委員会」が設立され、夜パフェをジンギスカンやスープカレーのような「北海道発の食文化」として大いにPRしている。

「Parfaiteria beL」新宿三丁目店の季節メニュー「寒椿」。求肥や山椒薫る抹茶ジェノワーズなどで構成され和風な味わい

そんな夜パフェが東京に進出したのは、2017年のことだった。

札幌の人気店である「夜パフェ専門店・Parfaiteria PaL」が渋谷や新宿に登場したのだ（※店舗毎に屋号は異なる）。「Parfaiteria PaL」を創業した「GAKU」の橋本学さんは、札幌の夜パフェ人気を牽引してきた一人だ。東京出店は大ヒット。ぐんぐん伸びる売り上げに勝機を感じたGAKUは、東京に続き、大阪や福岡などにも夜パフェの店をオープンした。

ココイチが買収

「次は、海外も視野に入れた店舗の拡大を模索していました……しかし、どうしてもGAKUの規模では厳しかったのです」

と明かすのは、 GAKUの小笠原典剛副社長だ。折しもその頃、ココイチを有する壱番屋が“食のエンターテイメント”なるテーマを掲げ、事業の幅を広げたいとM＆Aの相手を探していた。

「GAKUの店舗を見て、商品を食べ、そのクオリティーの高さに感心。ここならと確信したんです」（壱番屋M＆A担当の平尾康能さん）

両社の思惑が重なり、2025年12月にGAKUは壱番屋の子会社となった。GAKUの創業者・橋本さんは、特別顧問として総合的なアドバイスをしながら、海外拡大の夢に備えている。

それにしてもなぜ“夜パフェ”なのか。

「飲み会をしても１次会は行くけど、2軒目にはお茶でも飲もう、という人が増えています。若い人があまりお酒を飲まなくなったことも関係しているかもしれません。夜パフェは、気持ち的にも金額的にもちょうどいい。これからはもっと根付くと思います」（平尾さん）

現在、GAKUは、北海道（札幌3店舗）をはじめとして、東京（渋谷・池袋・新宿三丁目）、大阪（心斎橋・難波）、福岡までの9店舗を展開している。

「東京や大阪は20〜30代の女性客がメインですが、発祥の地・札幌は家族連れやサラリーマンの男性が数人で来られたりしています」（同前）

「1日の終わりをパフェで」というスタイルが、各都市で受け入れられ始めているようだ。

アルコールとのペアリングも

夜パフェの魅力は、見た目も味も“大人”なところにある。

フルーツパーラーの明るさ、可愛らしさとは、ちょっと違う。提供されるパフェは美しくデコレートされており、シックであったり、和テイストをプラスしていたり、また金額も2,000円〜3,000円で、「お子様向けのデザート」とは明らかに異なる。

多くは甘さ控えめ。洋酒が入ったものや、爽やかな味わいのものも少なくない。季節ごとに、彩りも素材の組み合わせも替えつつ、目も舌も楽しませてくれる店がほとんどだ。



前出・平尾さんが言うように、近年は酒を飲まない若者も増えてきた。

筆者が訪れた 「Parfaiteria beL」新宿三丁目店では、パフェとのセットドリンクとして、アルコールかソフトドリンクが選べた。実際にアルコールとペアリングする人の割合を尋ねると、全体の2割程度だという。

店内は、居酒屋のようなさわがしさもなく、発祥の地である北海道のモチーフに彩られた温もりのある雰囲気。そのなかで人々はゆっくりとパフェを味わい、穏やかに談笑していた。客層は女性同士やカップル、インバウンド客たち、そして熟年男性の団体客の姿もあった。仕事や飲み会終わりの“もう一軒”でスイーツを食べ、おしゃべりを楽しみたい人たちの夜パフェ需要の高さを感じた。パフェのSNS映えも人気の理由だろう。どのテーブルでも、スマホで撮影をしてからパフェにスプーンを入れる様子が見られた。

各地に広がる夜パフェ文化

新宿・神楽坂の「Koyoino Parfait（コヨイノパフェ）」は、東京発の夜パフェ店。1日30杯限定、2種類のパフェを提供しているが、18時30分の開店時にはほぼ予約で埋まっている。

「最高のパフェを最良の状態で召し上がっていただきたいので、1日に出す数を30杯に限定しています」

こう話すのは、経営者である乙部吉弘さん。乙部さんは、有名洋菓子店で修行を積んだパティシエだ。「こだわった飲食店さん、食事にこだわりある方が多い街で自分のパフェを楽しんでいただきたい」という理由で神楽坂に出店した。

「ケーキは持ち帰りが前提ですが、パフェはその場で完成したものをお出しする。だから、より繊細で洗練された内容にできるんです」（乙部さん）

毎月、新作パフェを出し、ドリンクとのペアリングも提供。その芸術作品のようなビジュアル、味と香りのハーモニーに多くのファンがつき、現在SNSのフォロワー数は1.2万人。来店客の7割はスイーツ好きの女性で、残り3割は“お酒の後の締め”として夜の背徳感を味わっているそうだ。

あの締めステーキの街でも

全国でも珍しい「締めステーキ文化」で知られる沖縄でも、夜パフェの人気が席巻している。

浦添市当山にある多目的スペース「café TERMINAL」に出店する「夜8パフェ」は、その名の通り夜20時からの営業だ。

「遅い時間ですが、お客さんは老若男女さまざま。家族連れも多いですよ」

とは、店長の嘉納未祐さん。同店ではアルコールも販売しているが、8割以上は「夜パフェ」だけを求め、足を運んでくるそう。

「自分へのちょっとしたごほうびに、食後のスイーツに、小腹が空いたから……と、さまざまな理由で夜パフェを食べにいらっしゃいます」（嘉納さん）

定番のチョコバナナから沖縄名物・ちんすこうまで種類豊富でテイクアウトも可能、600円からの手頃な価格設定と、愛らしい見栄えが魅力。新しい「締め文化」が沖縄の地にも広がってきている。

札幌からスタートした“夜パフェ”は、全国に波及している。それぞれの地元の味覚や特性を生かしながら日々、進化している。お酒を飲んでも、飲まなくても。1日の終わりには、美しくも美味しいパフェで目も心も満たしたい。

取材・文／藤栩典子

デイリー新潮編集部