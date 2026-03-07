蓮佛美沙子、原嘉孝のギャップに驚き「悪口じゃないですよ」本人も認める「“ド陰”です」
なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝が7日、都内で行われたWOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ Season2』（毎週土曜 後10：00※7日からWOWOWでスタート、全8話）完成報告会に共演の平祐奈、蓮佛美沙子、萩原聖人と登壇した。
【番組カット】かわいい〜！2人で仲良く手を降る大西流星＆原嘉孝
岩井圭也氏による人気小説をもとにした今作は東海テレビ・フジテレビ系で放送された『横浜ネイバーズ Season1』の続編。大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいくヒューマン・エンターテインメント。
刑事・浅香を演じた蓮佛は、原とのシーンも多かったそうで「個人的にめちゃくちゃおもしろくて。勝手に陽の人からと思ったら“陰”じゃないですか。今頑張ってますよね？」と原のテンションを確認。
これに原は「ド陰です」と認め「頑張ってるとか言わないでください」と苦笑。さらに蓮佛は「いつ話しかけても返しが寝起きみたいで。それがツボに入っちゃって…。シリアスな作品は入り込みすぎると引っ張られちゃうタイプなのですが、原さんと話して絶妙に弾まない会話を楽しんでます。悪口じゃないんですよ！」と素顔を暴露した。
「怖かったかな」と反省する原に大西は「びっくりするくらい一点を見つめてこんな時（鋭い視線になる）もあったんですけど、たまにクシャッと笑ったりすると“笑ってる！”って赤ちゃんみたい（笑）。和やかな雰囲気になりました」と紹介し、原を満面の笑顔にしていた。
Season2では、原作にはないドラマオリジナルの要素が加わり、Season1よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される。横浜一帯で謎のステッカーが無作為に貼られる事象が多発する中、一件の殺人事件が発生。欽太、そしてロンや“ネイバーズ”の仲間たちにとって大切なある人物が犠牲者となってしまう。しかし、それは不可解な連続殺人事件の序章に過ぎなかった。
事件解決のために奔走する欽太だったが、殺人の容疑で逮捕された人物はまさかのロンだった。欽太やヒナ（平祐奈）らは、ロンの無実を信じて行動するも、ロンはなぜか口を閉ざしたままで……。果たして、バラバラに見える一連の事件はどのように交錯していくのか。やがて衝撃の真相が明らかになる。
