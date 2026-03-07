そろそろ子どもにスマホを持たせようかと考えている親にとって、大きな悩みとなるのが「iPhoneにするか、Androidにするか」という選択です。世界的にも珍しいくらいiPhoneのシェアが高い日本において、多くの子どもはiPhoneを欲しがりがち。しかし親は「高額なiPhoneを学生に持たせるのはどうなのか。Androidのほうがいいのでは？」と思うことが多く、親子で対立してしまうのです。スマホ安全アドバイザーで『親が知らない子どものスマホ』などの著書がある筆者が、子どもに持たせるスマホ選びのポイントを解説します。（ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザー 鈴木朋子）

iPhoneとAndroid、子どもに買い与えるならどっち？

まもなく進学・進級の季節がやってきます。この時期、子どものスマホデビューを考える家庭は少なくありません。その際に最大の悩みとなるのが「iPhoneかAndroidか」という選択です。

なぜ悩ましいのでしょうか。それは、iPhoneを欲しがる子どもと、Androidを持たせたい保護者の間で、意見が真っ向から対立してしまうからです。

多くの子どもたちが「iPhoneじゃないと人権がない」「みんなiPhoneを使っている」と主張します。一方、保護者は「iPhoneじゃないといじめにあうのでは」と心配しつつも、「iPhoneは高すぎる」「親がAndroidだからAndroidにしたい」など、金銭面や管理面で迷いを抱えます。

3月3日現在Apple Storeで販売されている機種を見ると、最新モデルのiPhone 17は12万9800円（以下すべて税込）から、iPhone 17 Proシリーズは17万9800円から販売されています。機能を絞ったiPhone 17eでも9万9800円からです。

一方Androidは、機種やメーカーによって価格差が大きいのが特徴です。NTTドコモの場合、最も安い機種は2万円台から、最も高額な折りたたみ型スマホは30万円台から販売されています。

iPhoneは基本的にミドルレンジ以上のスペックに統一されているため、価格帯も高めに設定されています。Androidはエントリーモデルからハイエンドまで幅広く展開されており、その分価格差も大きくなっています。

こうして比較すると「iPhoneは高い」と感じるのも無理はありません。「子どもには安いエントリーモデルで十分」という考え方もあるでしょう。では、なぜ子どもたちはそれでもiPhoneを欲しがるのでしょうか。

